Потужний чи бюджетний: смартфони з яким процесором швидше розряджаються

Багато хто побоюється, що флагманські процесори для смартфонів відрізняються не лише підвищеною продуктивністю, а й дуже високим енергоспоживанням. Розбираємось, чи це так.





Потужний процесор потягне будь-які ігри, завдяки йому інтерфейс гаджета літатиме, камера зніматиме краще і, в цілому, смартфон вас тільки радуватиме. Проблема в тому, що багато користувачів вважають, що сучасна продуктивна однокристальна система споживає набагато більше енергії, ніж скромніші побратими. Отже, і автономність самого гаджета виявиться помітно нижчою. Так це чи ні, розбираємось в сьогоднішній статті на GSMinfo.

У чому причини цього міфу?

Логіка людей, які вважають, що продуктивний процесор смартфона вимагає більше енергії, ніж менш спритні платформи, цілком зрозуміла. Вони вважають, що якщо така платформа використовує більш швидкі ядра і більш потужну графіку, то і на підтримку її роботи потрібно набагато більше енергії. Ну а як доказ цього твердження наводяться аналогії з настільними процесорами від Intel і AMD. Умовний Intel Core i9-12900K має набагато більший TDP, ніж, наприклад, недорогий Core i3-12100.

Чому з процесорами смартфонів ця логіка не працює

Чіпсети смартфонів сильно відрізняються від процесорів настільних ПК та ноутбуків. Причому ці відмінності стосуються як мікроархітектури ядер, так й їх компонування на кристалі. Однокристальні системи вже давно використовують структуру big.LITTLE, що дозволяє об’єднувати в одній SoC кілька кластерів ядер різної продуктивності, тоді як аналог цієї технології з’явився в десктопних комп’ютерах лише недавно, відразу змінивши їх на краще.

І саме розміщення на одному кристалі великих і малих ядер пояснює чудову енергоефективність процесорів смартфонів. Наприклад, чіпсет Snapdragon 8 Gen 1, який лежить в основі більшості сучасних флагманів, включає одне надпродуктивне ядро ​​Cortex-X2 з максимальним енергоспоживанням, три продуктивних ядра Cortex-A710, що вимагають середню кількість енергії, і чотири енергоефективних Cortex-A510.

Завдяки такому компонуванню, ядро ​​Cortex-X2 включається лише в особливо ресурсомістких задачах, що потребують максимальної продуктивності. Cortex-A710 починає працювати при середньому навантаженні, яким можуть стати, наприклад, не найважчі ігри, а для повсякденних завдань платформа використовує ядра Cortex-A510, енергоспоживання яких дуже невелике.

Але що ще цікавіше, продуктивність Cortex-A510 цілком порівнянна з далеко не найслабшими ядрами Cortex-A73, а їхнє енергоспоживання до 50% нижче. Адже саме Cortex-A73 відіграють роль «великих» ядер у багатьох чіпсетах середньої руки.

А який звичайний сценарій використання смартфона? Більшість часу вони використовуються для веб-серфінгу, спілкування у месенджерах, YouTube та музики. Потреби цього з лишком покривають дуже економні ядра Cortex-A510. Тому і автономність самого смартфона від встановлення в нього Snapdragon 8 Gen 1 чи будь-якого іншого флагманського чіпсету не постраждає.

Більше того, на відміну від настільного сегмента, у сфері процесорів для смартфонів є чітка градація на платформи початкового, середнього та флагманського рівня. Вони відрізняються один від одного не тільки тактовими частотами та набором ядер, але й техпроцесом, що використовується. А чим тонший і сучасніший техпроцес, тим енергоефективніше побудований на його основі чіпсет.

Наприклад, вже розглянутий нами Snapdragon 8 Gen 1 використовує норми 4-нм техпроцесу, тоді як навіть ще свіжіший Snapdragon 680 виконаний із застосуванням 6-нм норм. Адже при розробці останньої платформи акцент робився саме на її енергоефективності.

Іншими словами, будь-який флагманський процесор для смартфонів використовуватиме більш тонкий техпроцес і виявиться енергоефективнішим за дешевші побратими свого покоління.

Висновки

Нехай вас не турбує висока продуктивність флагманських процесорів для смартфонів. Їхнє енергоспоживання часто не тільки не вище, а й ще нижче, ніж у чіпсетів нижчого класу. Отже, при виконанні одних і тих же завдань час автономної роботи флагманського смартфона виявиться вищим, ніж у його дешевшого побратима.