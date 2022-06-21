Чим загрожує відсутність паролю на Wi-Fi роутері та як його встановити

Звичайно, Wi-Fi роутер буде працювати без пароля. Щоб підключитися до маршрутизатора, достатньо обрати його як джерело сигналу. Жодних букв і цифр вводити не доведеться. Але тільки уявіть: у такому разі до вашої мережі зможе приєднатися будь-хто.





«Мені не шкода інтернету, він у мене безлімітний», – так думають користувачі, які не бажають ускладнювати ситуацію встановленням пароля. Але річ не лише в тому, що чужі люди споживають трафік. Для безлімітних тарифів це справді не проблема. А от якщо до мережі одночасно підключаться всі сусіди чи перехожі, то навантаження на мережу серйозно зросте. Сайти зависатимуть, а завантаження файлів сповільниться у кілька разів. Це особливо актуально для роутерів застарілих моделей, якими користуються кілька років поспіль.

Але навіть повільна швидкість інтернету – не найстрашніше, що може статися. Через незахищену мережу шахраї можуть отримати доступ до вмісту вашого комп’ютера або смартфона. Ви заходите в мобільний банківський додаток чи в Дію? Дані зберігаються в історії і за допомогою спеціального обладнання їх реально викрасти. Також зловмисники здатні заблокувати вихід у мережу і навіть дистанційно перевстановити операційну систему. Простіше при підключенні інтернету встановити пароль на Wi-Fi роутер, ніж потім шукати винних та розв’язувати проблеми.

Як вигадати хороший пароль

Такі варіанти, як qwerty, 123456, 1111 або 0000 слід відкинути відразу. Злочинці, які бажають зламати мережу, вводять їх насамперед. До речі, подібні комбінації для мобільного банку або акаунта в соцмережах – також невдалі варіанти. Сюди ж відносять дату народження: свою чи когось із близьких. Зламати такий пароль – справа кількох хвилин.

Обирайте складні комбінації з використанням букв, цифр, спеціальних символів. Так, вводити його трохи довше, проте ви будете впевнені, що ніхто не підбере ключ до вашої домашньої мережі.

Щоб не забути комбінацію, запишіть її в телефон. Тільки не вказуйте, що це пароль маршрутизатора. Можете залишити якусь позначку особисто для себе. До вас часто приходять гості? Не обов’язково давати кожному ключі. Створіть окрему гостьову мережу та налаштуйте доступ до неї. Пароль вигадати теж доведеться, але він діятиме лише для гостьової мережі, тому за особисті дані на комп’ютері або смартфоні ви будете спокійні.

Як встановити пароль на Wi-Fi роутер

Найпростіший варіант – попросити монтажника, коли він проводитиме у квартиру інтернет. Фахівець одразу введе потрібну комбінацію. Навряд чи він використає секретні дані у своїх цілях. Щодня майстер налаштовує кілька мереж. Зберігати інформацію за кожною складно, довго та безглуздо: користувач здатний змінити ключ у будь-який момент.

Ознайомтесь з покроковою інструкцією, як встановити пароль на Wi-Fi роутері без сторонньої допомоги:

Увійдіть в інтернет з комп’ютера, ноутбука або смартфона через Wi-Fi

Відкрийте будь-який браузер і введіть IP-адресу вашого роутера в пошуковому рядку (на нижній частині пристрою повинна бути наклейка з потрібною інформацією). Натисніть клавішу Enter.

Авторизуйтесь: вкажіть логін та старий пароль.

Відкрийте налаштування та зайдіть у пункт меню «Wi-Fi» (або «Бездротова мережа»).

Натисніть на вкладку «Параметри безпеки».

Змініть пароль та збережіть дані.

Тепер, коли ви спробуєте зайти в інтернет з ноутбука, комп’ютера або смартфона, система вам не дасть доступу до мережі, тому що пароль змінено. Виконайте вхід з кожного пристрою, вказавши новий ключ. Збережіть інформацію, щоб не вводити символи кожного разу.