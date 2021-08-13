Чому купівля популярного смартфону може виявитись найбільшою банальною помилкою

Ми постійно бачимо рекламу смартфонів від відомих брендів, зустрічаємо огляди і читаємо коментарі користувачів на просторах інтернету. Але чи варто купувати смартфон, яким користується кожен другий?





Зрозуміло, що топовими гаджетами ставали і смартфони від Apple, Honor і Huawei, але сьогодні давайте візьмемо Samsung Galaxy A51 і спробуємо розбиратися в мінусах популярних смартфонів на його прикладі.

Чіпсет

Можливо зараз простому користувачеві буде не зрозуміло про що йде мова, проте Samsung вирішили використовувати чіпсет Exynos 9611 в своєму пристрої. Для багатьох це стало незрозуміло, тому що він далеко не найбільш енергоефективний, і поступається в якості того ж Qualcomm, який можна зустріти в більш дешевих смартфонах. Таким чином, розробники іноді хочуть заощадити на якихось базових, але найважливіших функціях і вкластися в зовнішній вигляд та інші «фішки» пристрою, що випускається, що, власне, псує його якість.

Іноді варто звертати увагу не на розкрученість, а характеристики пристрою. Для цього, перед покупкою. варто вивчити процесор, частоту екрану, ємність батареї, і звичайно якість зйомки, якщо вам це також важливо.

Незважаючи на популярність Galaxy A51 дуже скоро виходив з ладу, оскільки через слабкий чіпсет починав лагати навіть після невеликого часу користування пристроєм.

Саме тому пізніше Samsung запустив знижку на пристрій, завдяки якій смартфон можна було схопити і за 6000 гривень.