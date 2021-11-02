24 найяскравіших “перетворень” знаменитостей на Хелловін

День усіх святих – одне з найочікуваніших свят у США: діти радіють можливості назбирати солодощів, а дорослі влаштовують розкішні костюмовані вечірки.





Нинішній Хелловін видався особливо спекотним – люди компенсують нестачу розваг через коронавірусні обмеження, а селебріті готові мало не на все, щоб вразити мільйони своїх шанувальників у соцмережах.

Вистачає як канонічних образів лиходіїв усіх мастей, так і свіжих віянь – «Гра в кальмара» була ніби спеціально створена для тих, хто не вигадав костюм на вечірку. Деякі, як Стів Бушемі, пішли далі і закосплеїли самі себе у вигляді відомого мема, інші взяли серйозністю підходу – The Weekend в образі Дона Корлеоне не відрізниш від оригіналу у виконанні Марлона Брандо.

Давайте подивимося вибірку з 24 найяскравіших образів цього Хеллоуїна.

The Weeknd (в образі Дона Корлеоне)

Lil Nas X (в образе Волан-де-морта)

Діна Саєва (одна з найпопулярніших ТікТокерш на Росії)

Tommy Cash (лідер гурту Little Big)

Леброн Джеймс (в образі Фредді Крюгера)

Мадонна

Кендал Дженер (персонаж з «Марс атакує»)

Cardi B (в образі Мортиші Аддамс)

Кара Делевіна

Кеті Перрі та Орландо Блум (в образі вакцини проти COVID-19)

Ірина Шейк

Аріана Гранде (герой із фільму «Чудовисько з Чорної Лагуни»)

Хантер Шефер (в образі Макі Албарн з манги «Soul Eater»)

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер

Тейлор Свіфт

Гаррі Стайлз (в образі Дороті з «Чарівника країни Оз»)

Реперша Megan Thee Stallion (в образі Пінхеда з «Повсталого з пекла»)

Емі Шумер (в образі тампона)

Хейлі Бібер (в образі Брітні Спірс)

Брі Ларсон (теж в образі Брітні)

Стів Бушемі (в образі мема зі Стівом Бушемі)

Кендал Дженнер (в образі нареченої-трупа)

Енн Гетевей

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