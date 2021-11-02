24 найяскравіших “перетворень” знаменитостей на Хелловін
День усіх святих – одне з найочікуваніших свят у США: діти радіють можливості назбирати солодощів, а дорослі влаштовують розкішні костюмовані вечірки.
Нинішній Хелловін видався особливо спекотним – люди компенсують нестачу розваг через коронавірусні обмеження, а селебріті готові мало не на все, щоб вразити мільйони своїх шанувальників у соцмережах.
Вистачає як канонічних образів лиходіїв усіх мастей, так і свіжих віянь – «Гра в кальмара» була ніби спеціально створена для тих, хто не вигадав костюм на вечірку. Деякі, як Стів Бушемі, пішли далі і закосплеїли самі себе у вигляді відомого мема, інші взяли серйозністю підходу – The Weekend в образі Дона Корлеоне не відрізниш від оригіналу у виконанні Марлона Брандо.
Давайте подивимося вибірку з 24 найяскравіших образів цього Хеллоуїна.
The Weeknd (в образі Дона Корлеоне)
Lil Nas X (в образе Волан-де-морта)
Діна Саєва (одна з найпопулярніших ТікТокерш на Росії)
Tommy Cash (лідер гурту Little Big)
Леброн Джеймс (в образі Фредді Крюгера)
Мадонна
Кендал Дженер (персонаж з «Марс атакує»)
Cardi B (в образі Мортиші Аддамс)
Кара Делевіна
Кеті Перрі та Орландо Блум (в образі вакцини проти COVID-19)
Ірина Шейк
Аріана Гранде (герой із фільму «Чудовисько з Чорної Лагуни»)
Хантер Шефер (в образі Макі Албарн з манги «Soul Eater»)
Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Тейлор Свіфт
Гаррі Стайлз (в образі Дороті з «Чарівника країни Оз»)
Реперша Megan Thee Stallion (в образі Пінхеда з «Повсталого з пекла»)
Емі Шумер (в образі тампона)
Хейлі Бібер (в образі Брітні Спірс)
Брі Ларсон (теж в образі Брітні)
Стів Бушемі (в образі мема зі Стівом Бушемі)
Кендал Дженнер (в образі нареченої-трупа)
Енн Гетевей
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