Українців попередили про небезпеку давати пароль від Wi-Fi сусідам

Найголовніша небезпека полягає в тому, що якщо раптом людина, яка отримала ваш пароль, здійснить якусь протиправну дію, то доведеться відповідати кому? Тому, на кого оформлено договір.





А раптом ці квартиранти насправді гастролери, які можуть використати ваш доступ до своїх темних справ? Давати свій пароль не варто навіть сусідам, кого ви давно знаєте і навіть з ними пили «на брудершафт».

Основні причини

Будь-яке підключення до Wi-Fi мережі дає навантаження на мережу. Якщо раптом сусід вирішить дивитися потокове відео в 4K або завантажувати торрент, то швидкість пристойно впаде. Звичайно, можна програмно обмежити швидкість у налаштуваннях роутера для сусіда, але чи не простіше підключити свій інтернет?

Ви даєте пароль від Wi-Fi своєму сусідові, а він підключається до роутера через свій і роздає інтернет по всій своїй квартирі. Це і навантаження на мережу, а також ризик того, що його пристрій буде неправильно налаштований і до нього підключаться клієнти з вулиці. У цьому випадку вони можуть зробити все те, що описано на початку цієї статті.

Це може не сподобатися провайдеру і він розірватиме договір з вами. У будь-якому договорі від провайдера буде написано, що ви зобов’язані користуватися інтернетом тільки за своєю адресою, передача пароля сусідові може кваліфікуватися як комерційне використання послуг провайдера;

У випадку, якщо ваша Wi-Fi мережа та пристрої, які підключені до неї, налаштовані невірно, тобто ризик злому ваших підключених до локальної мережі девайсів: смартфона, ноутбука, комп’ютера. А раптом сусід насправді хакер? Або зламають його пристрої, а потім і ваші.

Загалом давати пароль не варто. Краще коректно відмовити. Мовляв, перед виходом з дому з міркувань безпеки відключаю Wi-Fi роутер, а виходжу я з дому кілька разів. Або повідомити, що з релігійних міркувань не користуємося бездротовим зв’язком, а комп’ютер підключаємо кабелем.