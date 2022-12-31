Зарядні станції EcoFlow як альтернатива генератору: їх переваги та правила користування

В Україні через перебої з електропостачанням великої популярності набули портативні зарядні станції EcoFlow. Фактично вони виконують ту саму функцію, що й генератори. При цьому мають низку очевидних переваг.

Які переваги EcoFlow?

Перш за все EcoFlow є значно меншою та легшою за генератор. Тому за потреби її може перенести з кімнати в кімнату навіть жінка чи підліток.

До речі завдяки невеликому розміру EcoFlow також часто порівнюють із повербанком. Хоч за потужністю зарядна станція значно перевершує свого візаві. Енергомісткість таких пристроїв стартує від 220 Вт та сягає 7200 Вт в залежності від моделі. Тож зарядна станція може забезпечити безперебійну роботу вашої техніки від кількох годин до кількох діб.

Проте найбільш суттєвою відмінністю EcoFlow від генератора є те, що ним можна користуватися у приміщенні. Зарядна станція не забруднює довкілля та не видає такого шуму під час роботи, як бензиновий чи дизельний генератор. А зарядити EcoFlow можна просто від мережі, тоді як генератор потребує постійної заправки паливом.

Яка вартість EcoFlow?

Мінімальна вартість зарядних станцій EcoFlow в Україні становить 8 тис. грн. При цьому найпотужніші моделі можуть коштувати навіть до 200 тис. грн. Та щоб придбати EcoFlow для домашнього використання, тобто живлення найнеобхідніших побутових пристроїв, вистачить 17-18 тис. грн.

Як користуватися EcoFlow?

Під час користування зарядною станцією EcoFlow важливо дотримуватися певних правил:

не підключати станцію до мережі квартири чи будинку за допомогою кабеля із двома «виделками», якщо при цьому кабель під’єднаний до самої EcoFlow через розетки у будинку та вихід 220 В;

не залишати розряджену станцію при у приміщенні з температурою менше 0°С;

не заряджати потужні моделі за допомогою подовжувача, а лише від розетки напряму (йдеться зокрема про EcoFlow лінійки DELTA). Подовжувач може не витримати такого навантаження і спалахнути;

не користуватися станцією коли вона запакована у сумку-переноску;

не підключати до станції прилади, які згідно з її характеристиками мають надто високу потужність;

не залишати EcoFlow увімкненою в розетку під час відключення світла. Через значний стрибок напруги у момент відновлення електропостачання мікросхеми та інші елементи станції можуть перегоріти.