Як реально відрізнити шахрайські дзвінки від дзвінків ПриватБанку в 2021 році

Чим дзвінки і SMS шахраїв відрізняються від справжніх дзвінків і SMS ПриватБанку? Як відрізнити їх і не попастися на обман?





Так як шахраї частіше за все намагаються виманити у жертви банківські дані, вони представляються працівниками банку. Так вони можуть спробувати викликати у жертви довіру, а потім ненав’язливо витягнути з неї конфіденційну інформацію. Клієнти ПриватБанку часто стикаються з такою ситуацією, а значить їм важливо вміти визначати, від кого саме надійшов дзвінок – від шахраїв або справжніх співробітників банку.

Співробітники ПриватБанку не просять повідомити дані

Якщо під час дзвінка нібито від працівників банку користувача попросили повідомити конфіденційну інформацію (номер карти, паролі від особистого кабінету, CVV-код, секретний код з SMS та інші дані), значить на тому кінці дроту гарантовано знаходяться шахраї. Справжні співробітники банку ніколи не вимагатимуть у клієнта подібну інформацію.

Співробітники ПриватБанку дзвонять з офіційних номерів

Знайти офіційні номери з яких телефонують реальні працівники банку просто нереально. Тобто вони є, але вони завжди різні. Ось яку відповідь у GSMinfo отримали від служби підтримки банку:

“Ви можете або звернутись до чату та уточнити номер телефону в оператора для перевірки його належності до банку. Або можете самостійно в чаті викликати робота та перевірити номер. Номери регенеруються системою при проведенні дзвінка. Надати Вам перелік номерів банку для перегляду немає можливості. У зв’язку з цим, радимо перевіряти номер.

Також радимо зауважити, що співробітники банку не запитуються Ваші особисті дані та дані карток, коли телефонуються, на відміну від шахрайських дзвінків “.

Якщо клієнт банку сумнівається в автентичності дзвінка, можна скинути дзвінок і передзвонити самостійно на номер 3700. При цьому справжній співробітник банку не буде заперечувати, в той час як шахрай докладе всіх зусиль, щоб жертва не поклала слухавку.

Співробітники ПриватБанку не просять завантажити додаток / перевести гроші / ввести команду на телефоні

Справжні співробітники не закликають клієнта до активних дій по телефону. Якщо нібито співробітник банку просить користувача завантажити будь-яку програму або програму для безпеки, можна відразу завершувати дзвінок.

Заради безпеки клієнтів справжні працівники не можуть просити їх завантажувати файли незалежно від ситуації. До цього ж пункту належать й інші підозрілі прохання: зняти гроші, перевести на “безпечний” рахунок, ввести команду на телефоні і т.д.

Шахраї нагнітають обстановку

Шахраї намагаються утримати жертву на гачку до тих пір, поки вона не передасть їм всі необхідні дані. При цьому на жертву будуть тиснути, лякати серйозними наслідками і квапити, щоб вона не встигла обміркувати ситуацію.

Реальні співробітники так не роблять, а при будь-якій сумнівній ситуації можуть запропонувати клієнту особисто відвідати відділення банку і вирішити питання не по телефону.

Висновки

Дзвінки з ПриватБанку в більшості випадків носять попереджувальний характер. При будь-якій небезпечній ситуації банк просто заблокує картку, а потім дочекається, коли клієнт сам зателефонує або відвідає відділення банку. Будь-які прохання передати інформацію, перевести гроші, налякати або поквапити – явна ознака шахрайства.