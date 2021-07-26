Чим загрожує українцям автоматичне підключення по Wi-Fi: відключіть негайно

Підключення до громадської точки Wi-Fi може обернутися втратою особистих даних, а також грошей на банківському рахунку. Чим ще може нашкодити автопідключення по Wi-Fi, і як себе вберегти?





Загальнодоступні точки Wi-Fi – зручний спосіб скористатися інтернетом поза домом, заощадивши мобільний трафік. Для деяких користувачів Wi-Fi в громадських місцях є звичним способом попрацювати. Автопідключення по Wi-Fi дозволяє моментально підключатися до будь-якої доступної мережі, чим спокійно користуються багато людей. Однак допускати автопідключення до громадських точках Wi-Fi вкрай небезпечно.

Публічні точки доступу Wi-Fi без пароля часто використовуються зловмисниками для крадіжки інформації в користувачів, які нічого не підозрюють.

Зазвичай використовуються дві популярні схеми:

Перехоплення інформації в процесі її передачі від користувача до маршрутизатора. Якщо користувач підключиться до небезпечної Wi-Fi точки і почне відправляти будь-які дані в інтернеті (повідомлення, файли і т.д.), зловмисник зможе перехопити їх. Створення підробленої точки доступу Wi-Fi. Зловмисники створюють власну точку доступу і називають її так, щоб користувачі не запідозрили каверзи, наприклад, «Wi-Fi Cafe X». Далі всі файли і вся інформація, передані за допомогою цього Wi-Fi, будуть перехоплені зловмисником.

Чого потрібно побоюватися при включеному автопідключенні до Wi-Fi?

Основна проблема автоматичного з’єднання полягає в тому, що користувач може навіть не помітити, що його телефон підключиться до якоїсь мережі Wi-Fi. А тому власник телефону почне здійснювати звичайні дії, не турбуючись за свою безпеку. При цьому найбільшу небезпеку для користувача представляє:

Відправлення особистих фотографій та інших конфіденційних файлів, які можуть використовуватися, наприклад, для шантажу.

Вхід в різні акаунти, додатки. Шахраї можуть перехопити будь-які дані, включаючи паролі і логіни, а потім увійти в потрібний обліковий запис з іншого пристрою.

Як убезпечити себе?

Щоб уникнути крадіжки конфіденційної інформації, файлів, паролів і логінів, необхідно: