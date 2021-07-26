Дізнайтесь, чи зможете ви оновити свій комп’ютер до Windows 11

Microsoft випустила офіційну програму, яка перевіряє сумісність. Але можна перевірити і вручну.





Мінімальні системні вимоги Windows 11 вище, ніж у Windows 10. У зв’язку з цим деякі користувачі не зможуть оновитися до свіжої версії системи, вихід якої запланований на жовтень 2021 року (а бета-версія стане доступна 28 липня). Розуміючи це, Microsoft передбачила зручний спосіб перевірити, чи вийде оновити комп’ютер під управлінням Windows 10 до Windows 11. Але дізнатися це можна і вручну.

1 спосіб. Безкоштовна програма WhyNotWin11

Найпростіший і найдієвіший спосіб дізнатися, чи зможе комп’ютер на Windows 10 оновитися до Windows 11, – скористатися безкоштовною програмою WhyNotWin11 з відкритим вихідним кодом.

Щоб завантажити її, потрібно перейти на GitHub і завантажити останню версію утиліти (її номер відображається в самому верху).

Програма звіряє такі параметри:

режим завантаження;

архітектуру процесора;

покоління процесора;

кількість ядер процесора;

частоту процесора;

підтримувану версію DirectX;

розбиття диска;

об’єм ОЗП;

режим Secure Boot;

об’єм сховища;

наявність чіпа TPM.

2 спосіб. Перевірка системних вимог вручну

У Windows 11 зросли мінімальні системні вимоги в порівнянні з Windows 10. Найбільш значущі зміни стосуються процесора і пам’яті. Windows 11 не підтримує 32-розрядні чіпсети і вимагає вдвічі більші обсяги ОЗП і сховища.

Процесор: 64-розрядний, двоядерний, 1 ГГц.

Оперативна пам’ять: 4 ГБ.

Сховище: 64 ГБ.

Дисплей: 9 дюймів, 1366 × 768 пікселів.

Графіка: сумісна з DirectX 12, драйвери WDDM 2.x.

Безпека: UEFI, Secure Boot і TPM 2.0.

На окрему увагу заслуговують вимоги з безпеки, зокрема необхідність мати крипточіп TPM 2.0. Він встановлюється в основному в комп’ютери з ціною вище середньої, тому у багатьох користувачів даного чіпсета може просто не бути.

Щоб перевірити, чи є в комп’ютері TPM 2.0, потрібно запустити меню «Виконати» (Win + R) і ввести команду tpm.msc – в розділі «Стан» буде відповідь.