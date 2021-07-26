Чи потрібні в 2021 році смартфони зі знімними акумуляторами: чому їх так критично мало

Ах, старі добрі часи: трава була зеленішою, дерева вище, а який телефон не візьми – в кожному роз’єм для навушників, слот під карту пам’яті і знімна батарея.





24 лютого 2014 року настав час змін.

В той день в Барселоні Samsung презентувала світу Galaxy S5. Об’єктивно телефон був дуже хорошим, але було в ньому щось нетипове для флагманського сегмента, а саме пластиковий корпус. Публіка сприйняла його неоднозначно. Обговорення новинки неминуче скочувалися в суперечки про те, якими мають бути дизайн і матеріали в преміальному гаджеті.

Samsung спостерігала і робила висновки.

Роком пізніше з’явився Galaxy S6 з цільною скляно-металевою конструкцією. Він сподобався покупцям настільки, що відгомони його дизайну і по сьогоднішній день відчуваються в серії Galaxy S21.

Завдяки Galaxy S6 і його наступникам Samsung стала диктувати модні тенденції всієї мобільної індустрії. А через деякий час компанія вирішила – точніше, помітила – що для більшості людей форма понад функції.

І пішло-поїхало. Сьогодні багато виробників телефонів відмовилися від колись обов’язкових елементів – гнізда для навушників, слота під карту пам’яті. І практично всі вже перейшли від розбірних корпусів до нерозбірних, в яких акумулятор запечатаний так, що в домашніх умовах його не дістати.

Як і будь-який трендсетер, Samsung з її сміливими рішеннями піддавалася глузуванню. В початку 2016 її тролила LG: новинка LG V10 просувалася під слоганом «від нуля до 100% за частки секунди зі знімною батареєю».

Телефони зі знімними акумуляторами застаріли, але не вмерли

Відмова від аудіороз’єму проходила болісно, ​​а ось знімні батареї навпаки зникли непомітно, ніби-то під шумок. По-правді кажучи, зараз ми розуміємо, що їх доля виявилася вирішена в той самий день релізу Galaxy S5, після якого Samsung перейшла на сторону цільних корпусів.

Незважаючи на свої дотепні ремарки недовго протрималася і LG. Випущені в 2016 році LG G5 і V20 виявилися останніми телефонами флагманського рівня, батарея з яких витягалася простим рухом рук.

Час від часу люди ще згадують про те, як легко і просто телефони розбиралися раніше. Заради заміни батареї ніхто б і не подумав йти в сервісний центр і вже тим більше платити гроші за дріб’язкове обслуговування. Проте розбірна конструкція вже настільки далека від сучасних реалій, що про неї можна складати легенди.

Не так давно сайт Android Authority провів серед своїх читачів опитування з приводу того, що вони думають про знімні акумулятори. Результати виявилися несподіваними навіть для редакції сайту.

З 27 тисяч учасників 26% повідомили, що їм все одно, який вид акумулятора використовується в смартфоні. 47% назвали знімну батарею корисною, але несуттєвою характеристикою. І на диво багато людей – а саме 27% – відповіли, що хотіли б бачити її в усіх телефонах.

Зрозуміло, аудиторія одного сайту не відображає думку всіх власників мобільних телефонів. І все ж якось дивно розуміти, що в 2021 році майже 75% з опитаних виявилися в більшій чи меншій мірі зацікавлені в знімних батареях.

Люди говорять про те, що їм важливо. Чому виробники не прислухаються?

Смартфони з розбірним корпусом продовжують виходити щороку. Якщо підрахувати їх кількість і перенести на графік, ми отримаємо асимптоту – лінію, яка наближається до нуля, але не досягає його. Телефонів зі знімними батареями стає менше, проте вони не зникають повністю. Можливо їх існування пов’язане з бажанням компаній продемонструвати свої можливості випускати знімні акумулятори. За іронією долі вносить свою лепту і Samsung, час від часу оновлюючи бізнес-серію Xcover.

Звідки ж взялася ця невідповідність між тим, чого люди хочуть на думку виробників, і тим, чого вони насправді хочуть?

Звичайно, корпорації з мільярдним доходом видніше, чого хочуть люди, ніж якомусь скромному техноблогеру, який пише цю статтю. Звичайно, у величезної компанії є ефективні інструменти для аналізу клієнтських бажань, і ці інструменти серйозніше опитувань в Twitter. Чи означає це, що сучасним покупцям знімні батареї в телефонах не так вже й цікаві?

Швидше за все, люди надають цій функції таку ж важливість, як і всім іншим. Іншими словами, якщо до знімної батареї причепом підуть водонепроникність, якісно зібраний корпус, бездротова зарядка, невелика вага і компактний моноблочний форм-фактор, то такий телефон автоматично стане хітом продажів.

У 2014 році вимагати такого багатства характеристик було нерозумно, але ж ми вже не в 2014-му. З тих пір технології сильно змінилися, і багато стало реальним.

Нове – це давно забуте старе?

За роки розвитку в мобільній галузі склалися деякі стандарти. Сьогодні обов’язковим атрибутом флагманів вважається суцільнокорпусна нерозбірна конструкція зі скляною задньою панеллю і рамою з алюмінію. Цей простий рецепт працює на ура. Щорічно він приносить продажі сотень мільйонів одиниць товару.

Можливо, він навіть занадто популярний. У 2021 році всі телефони виглядають плюс-мінус однаково. Виробники лізуть зі шкіри геть, намагаючись хоч якось виділити свою продукцію серед конкурентів, іноді вдаючись до відчайдушних рішень.

Так чому б не дати змінним акумуляторам другий шанс і запропонувати їх як дивовижну функцію? Вже на відміну від гнучких дисплеїв і камер зі світлофільтрами вони мають реальну корисність, та й споживчий інтерес до них ще не згас.

В 2021 нам пропонують телефони для геймерів, фотографів, відеоблогеров, фанатів K-Pop, власників криптовалют … Нікого не забули? Ах, так – практичні люди. Ось для них, на жаль, майже нічого немає.

Замість того щоб змушувати людей тягати з собою важкі повербанки, чому б не випустити нормальний потужний телефон із знімною батареєю? Чому б не покласти в комплект запасний акумулятор разом з кабелем і адаптером живлення? Це був би крутий крок, який напевно привернув би увагу і окупився. Але поки питань більше, ніж відповідей.