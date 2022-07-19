З чого складається комп’ютер: пізнавальний гайд по комплектуючих

З чого складається комп’ютер? Із системного блоку, монітора, клавіатури та миші. Саме так на це питання відповість більшість далеких від IT-користувачів. Не сказати, що така відповідь неправильна. Але диявол завжди криється в дрібницях, і насправді ПК є набагато складнішою системою, про складові якої ми сьогодні і розповімо.





Корпус

Це оболонка комп’ютера, де знаходяться всі його інші комплектуючі. Саме від корпусу залежить те, наскільки ефективно вони охолоджуватимуться, і наскільки гармонійно ПК впишеться в дизайн кімнати або офісу. Про те, як правильно вибрати корпус для ПК, ми вже писали . Тому зараз скажемо лише, що вони відрізняються один від одного своїми розмірами, матеріалами та побудовою системи охолодження. Хоча, строго кажучи, це не обов’язковий компонент комп’ютера, і він зможе чудово працювати і без оболонки. Проблема в тому, що така «збірка» виглядатиме, як мінімум, негарно, і повністю позбудеться захисту від пилу та фізичних пошкоджень.

Материнська плата

Материнська плата – це центральна частина будь-якого комп’ютера, що забезпечує зв’язок між іншими компонентами системи. Саме до неї підключаються процесор, оперативна пам’ять, накопичувачі, системи охолодження та інші підсистеми ПК. Від материнської плати залежить те, наскільки сильно можна буде розігнати процесор, скільки накопичувачів і карт розширення в нього можна встановити і який набір інтерфейсів отримає ваша система.

Процесор

Процесор є центральним обчислювальним елементом будь-якого комп’ютера, безпосередньо впливаючи з його продуктивність. Ну а остання залежить і від тактової частоти CPU, і його мікроархітектури, і від використовуваного техпроцесса. Найбільшими у світі виробниками процесорів вважаються компанії AMD та Intel, які й задають тон усієї галузі.

Система охолодження

Продуктивність процесора залежить не тільки від його характеристик, а й від того, наскільки добре він охолоджується. Вся справа в тому, що при збільшенні температури процесора вище за певне значення швидкість його роботи різко падає. І тут на перший план виходить обрана вами система охолодження або кулер. Є багато різних типів кулерів: великі та маленькі, повітряні та рідинні, баштові та класичні, але їх ключові характеристики – це підтримувані сокети (процесорні роз’єми) та ефективність відведення тепла, яка має бути вищою за TDP процесора.

Оперативна пам’ять

Якщо говорити простою мовою, в оперативній пам’яті зберігається інформація всіх процесів, які виконуються на комп’ютері або в режимі очікування. Ви відкриваєте нову вкладку у браузері, запускаєте нову програму чи бачите нову сцену у грі? Вся ця інформація проходить через ОЗУ комп’ютера, минаючи повільніший жорсткий диск або твердотільний накопичувач. Ну а швидкість роботи ПК через це різко зростає.

Накопичувачі

Жоден комп’ютер не може повноцінно працювати без накопичувача. Саме на ньому зберігаються файли операційної системи та всіх встановлених програм. І саме від його обсягу залежить те, скільки фотографій, відео, фільмів чи ігор ви зможете записати на ПК. При цьому у вас завжди є вибір між швидким, але не надто об’ємним твердотілим накопичувачем та повільним, але ємним жорстким диском. Найоптимальніше виглядає конфігурація ПК з SSD для операційної системи і програм і HDD для зберігання контенту. SSD і HDD сильно відрізняються один від одного своїми характеристиками, можливостями та самим принципом роботи.

Відеокарта

Жоден комп’ютер не може обійтися без відеокарти, яка перетворює сухі цифри та рядки коду на красиву картинку на екрані. Щоправда, побачити відеокарту можна далеко не завжди. Для повсякденних завдань та простих ігор вам цілком може вистачити інтегрованої графіки, яка вбудовується безпосередньо у процесор. Але якщо ви віддаєте перевагу сучасним іграм або працюєте з важкою «графікою», то вам, безумовно, знадобиться дискретна відеокарта — окрема плата з власним графічним процесором і набором пам’яті з високошвидкісною шиною доступу до неї.

Карти розширення

Будь-яка материнська плата має, як мінімум, один, а найчастіше кілька слотів для встановлення карт розширення. Це може бути окрема звукова карта, тюнер для прийому ефірного або супутникового мовлення та багато іншого. Головна особливість таких карт криється вже в самій їхній назві – комп’ютер зможе чудово працювати і без них, але з ними його можливості будуть ширші.

Монітор

Строго кажучи, монітор – це вже не частина комп’ютера, а безліч спеціалізованих ПК на кшталт серверів добре справляються і без нього. Але зараз ми говоримо про звичайний споживчий ПК, а жоден такий пристрій просто немислимий без монітора. Він підключається до комп’ютера через спеціальний інтерфейс та служить для графічного відображення інформації. Ну а від параметрів такого девайса безпосередньо залежить те, наскільки яскраву, якісну і динамічну картинку ви можете бачити.

Клавіатура та миша

Споживчий ПК важко уявити не лише без монітора, але й без клавіатури та миші. Ось якщо перший призначений для виведення інформації, то в останніх діаметрально протилежне завдання — за допомогою клавіатури і миші ви вводите в нього дані, фактично кажучи про те, що ПК потрібно зробити. Це може бути введення тексту, команда увімкнути чи вимкнути ПК, запустити потрібну програму, вистрілити в суперника у грі або перейти на потрібний сайт. Причому вибір клавіатури та миші лише на перший погляд здається простим завданням. Насправді вони сильно відрізняються один від одного ергономікою, швидкістю і точністю роботи, способом підключення до ПК і навіть звуками, що видаються.