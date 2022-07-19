Стало відомо, коли Samsung покаже нові смартфони та годинники

Samsung проведе чергову презентацію гаджетів у серпні. Про це повідомляє видання The Verge.





Журналісти посилаються на повідомлення відомого інсайдера Евана Бласса , який у своєму Twitter розкрив афішу заходу. Згідно із зображенням, захід під назвою Galaxy Unpacked відбудеться 10 серпня. На цю дату заплановано презентацію складного смартфону Samsung Galaxy Z Flip 4 та інших пристроїв. Судячи з тизера, новий флагманський девайс отримає форм-фактор розкладачки.

Також джерела повідомили, що 10 серпня Samsung може представити доладний девайс Galaxy Fold 4. Апарат повинен отримати два AMOLED-дисплеї, продуктивний процесор нового покоління, потрійну камеру.

Крім того корейська корпорація може представити нове покоління розумного годинника. Повідомляється, що Samsung готує вихід моделей Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro. Журналісти видання зазначили, що раніше про заплановану на 10 серпня презентацію повідомляв відомий блогер Джон Проссер . За словами автора, пристрої мають надійти у продаж 26 серпня.