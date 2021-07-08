Як легко включити телефон без кнопки включення: 5 способів

Сучасні смартфони вже давно не потребують ні відключення, ні перезагрузок. Тому в теорії їх аптайм – безперервний час роботи – може обчислюватися тижнями, місяцями, а в окремих випадках навіть роками. Однак звичайний стан наших апаратів – це сон, в якому його екран відключений, а сам він не реагує ні на які дії. У таких випадках основний спосіб пробудити апарат – натиснути на кнопку живлення. Але що робити, якщо вона не працює?





Не працює кнопка харчування? Це не проблема

За великим рахунком нічого страшного в тому, що кнопка живлення – зрозуміло, при збереженні працездатності самого смартфона – не працює, немає. Незважаючи на те що саме вона є основним інструментом для активації пристрою, є ще кілька способів пробудити його.

Як розблокувати телефон

Насамперед, звичайно, потрібно переконатися, яким ваш смартфон оснащується сканером відбитків пальців. Якщо він не прихований під екраном, ви можете просто прикласти до нього палець, і смартфон розблокується. Тобто вам навіть не знадобиться натискати на кнопку активації.

Найпростіше пробудити телефон сканером відбитків пальців

Якщо сканер підекранний, просто прикладіть палець до екрану. Швидше за все, смартфон теж розпізнає дотик і зніме блокування, допустивши вас до вмісту пристрою. Правда, в деяких випадках потрібне попереднє натискання на кнопку живлення, тому перевіряйте.

Подвійне постукування по екрану

Якщо не допомогло, рекомендується спробувати постукати по екрану два рази поспіль. Якщо у вас смартфон з AMOLED-екраном, то напевно він підтримує функцію пробудження під назвою Double Tap. Вона дозволяє пробудити апарат, не використовуючи фізичну кнопку живлення.

Подвійне постукування по екрану включає смартфони з AMOLED-екранами

Правда, є кілька умов. По-перше, потрібно, щоб функція була активна, а, по-друге, щоб смартфон був заряджений. Тому що змусити його активувати екран в іншому випадку не вийде. Але, якщо екран включиться, просто зніміть блокування і користуйтеся.

Підняти телефон для включення

Якщо ваш смартфон оснащується більш простим екраном на зразок IPS або просто не підтримує Double Tap, у вас є інша можливість активувати його примусово без використання кнопки Home. Вона полягає в тому, щоб скористатися функцією Raise to Wake Up, яка пробуджує смартфон при піднятті.

Багато смартфонів підтримують Raise to Wake

Суть цієї функції полягає в тому, що апарат, використовуючи гіроскоп і акселерометр, відстежує, що його піднімають, розуміє це і активує екран. В цьому випадку вам залишається тільки зняти зі смартфона блокування будь-яким зручним способом. Головне – попередньо потурбуватися про включення цього механізму в налаштуваннях.

Як включити телефон зарядником

Якщо ви не потурбувалися про попереднє включення одного з цих механізмів, вам залишається не так багато способів пробудити свій апарат. Наприклад, можна підключити його до джерела електроживлення. У більшості випадків це стовідсотковий метод пробудити смартфон і зняти з нього блокування.

Підключити смартфон до зарядки – вірний спосіб пробудити його

Але і тут є свої каверзи. Більшість смартфонів, які пробуджуються таким чином, пробуджуються на короткий проміжок часу. Найчастіше це 2-3 секунди, тому дуже важливо встигнути свайпнути по екрану, щоб спробувати зняти блокування і підтвердити дію біометрією.

Зателефонувати на телефон для включення

Ну, і як зовсім крайня міра рекомендуємо використати дзвінок. Попросіть кого-небудь подзвонити вам. Брати трубку зовсім необов’язково. Просто скиньте вхідний дзвінок і зніміть блокування зі смартфона, хоча можна і відповісти, це не принциповий момент.

Вхідні дзвінки теж пробуджують смартфони

Головне – встигніть якось відреагувати до того, як той, хто телефонує припинить виклик. Адже в цьому випадку екран смартфона одразу погасне, і ви не встигнете зняти з нього блокування. Так що поспішайте. А якщо не вийшло, пробуйте ще раз всі попередні способи.