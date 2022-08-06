Чому ноутбук згодом стає працювати набагато повільніше

Так, комп’ютери влаштовані так, що згодом зазнають старіння — як морального, так і фізичного. Розглянемо ці два типи старіння комп’ютерної техніки.





Фізичне старіння

Комп’ютер – складний технічний пристрій, який складається з кількох частин: блок живлення, материнська плата, процесор, постійна та оперативна пам’ять, відеоадаптер. Якщо материнська плата та процесор при належній експлуатації можна вважати вічними, то оперативну пам’ять, накопичувач та відеокарту ні.

Оперативна пам’ять із роками деградує, з’являються так звані «биті» сектори, комп’ютер може зависати та глючити. З накопичувачем та сама ситуація. Класичний жорсткий диск з роками зношується – тому що в ньому є деталі, що рухаються, які працюють на великих швидкостях. У SSD диска ж взагалі є обмеження на кількість інформації, що перезаписується, так як дані зберігаються в осередках мікросхеми за допомогою електричного заряду (хоча нові SSD майже позбавлені ймовірності виходу з ладу через побутове зношування). У відеокарти можуть виникнути ті ж проблеми, які є у будь-якої flash-пам’яті.

Сюди додамо ще найголовніший чинник — деградація системи охолодження. З роками ноутбук засмічується пилом, термопаста на важливих мікросхемах висихає, а кулера крутяться вже не так, як із заводу. Підвищення температури всередині корпусу може вести до зниження продуктивності всіх систем, а також зміни фізичних характеристик деталей, що в свою чергу може викликати більш серйозну поломку.

Як правило, фізичне старіння притаманне для потужних ігрових ноутбуків, а звичайний лептоп для роботи спокійно може прослужити 20 і більше років.

Моральне старіння

Навіть якщо з залізом повний порядок, це не врятує від морального старіння пристрою. Програми та операційна система постійно оновлюються з кожним оновленням, весь софт ускладнюється.

З’являються додаткові функції, які щоразу вимагають все більше і більше ресурсів комп’ютера. Основна причина морального старіння ноутбука – технічний прогрес, який поки що навряд чи зупиниться.

Якщо відкрити браузер на ноутбуці, якому 15 років, то якщо сучасний сайт таки вдасться відкрити, то все буде сильно гальмувати.

Топове залізо сприяє зниженню моральної старості пристрою, але з виходом Windows 11 і воно виявилося не актуальним — нова операційна система потребує апаратного криптографічного модуля TPM.

Але такий прогрес цілком собі обґрунтований — комп’ютери мають бути надійно захищені, інакше вони можуть стати учасником хакерської атаки або інших незаконних дій. Якщо зупинити технічний прогрес, то брендам, які виробляють програми та залізо, нічого не залишиться робити, як збанкрутувати.

Який висновок?

Згодом будь-який ПК може працювати повільно. Це не праска, це цілком собі нормально у нинішніх реаліях. Можливо, настане той час, коли комп’ютерні системи досягнуть досконалості, але поки до цього ще далеко.