Стало відомо, які дані найбільше забивають пам’ять в смартфоні

Чим довше ми користуємося смартфоном, тим менше у нас залишається вільного місця. Як показує практика, багато хто не замислюється про те, що ж забиває дорогоцінну пам’ять і як отримати більше вільного місця. Про це і піде мова.





Додатки, їх дані та кеш

Ясна річ, що неможливо зменшити обсяг місця, яке займає сам додаток. Кожна програма складається з 2-х умовних об’єктів: файли самої програми та файли, які створює додаток.

Файли, які створює додаток, в свою чергу, діляться ще на 2 об’єкти: кеш і дані додатка. Кеш служить для того, щоб програми не обчислювали і не завантажувати зайві дані, а самі дані додатки це те, з чим працює програма.

Кеш можна періодично очищати, для цього потрібно увійти в додаток через налаштування, а ось з даними не все так просто – потрібно проаналізувати і подумати.

Наприклад, додаток «Навігатор» може включати в себе дані на кілька гігабайт – це будуть завантажені карти. Якщо ви користуєтеся ним рідко, то можна видалити дані цього додатка, а пізніше, у міру потреби, знову завантажити карти потрібного регіону.

За цією ж логікою, можна очистити і дані інших додатків.

Рекомендуємо найчастіше чистити кеш у таких програмах: браузер, месенджери, соціальні мережі, ігри.

Фотографії та відео

Те, що ви знімаєте камерою смартфона, займає пам’ять. Так, від цього не піти. Однак, не всі знають, що можна зменшити якість фото і відео і знизити «вагу» кожної фотографії або відеоролика.

За замовчуванням, смартфони знімають у високій якості, але якщо ви не плануєте переглядати відео або фото на великому екрані, то якість можна зменшити.

Особисто нам вдалося на своєму смартфоні знизити «вагу» фотографії з 10 мегабайт до 3-х і якість особливо не постраждала, принаймні на екрані смартфона зниження якості не помітно неозброєним оком. Таку ж маніпуляцію можна провести і з відеороликами – налаштування, як правило, знаходяться в додатку «Камера».

Також займають місце файли з месенджерів. Наприклад, WhatsApp за замовчуванням зберігає всі файли в пам’ять смартфона, але цю опцію можна відключити в налаштуваннях.

Не забувайте також перевіряти кошик – на багатьох смартфонах видалення медіафайлів призводить до переносу в кошик і не очищає накопичувач.

Все інше – вторинне. Так, крім вищевказаного є папка з ескізами, директорія із завантаженнями, сам кеш операційної системи і багато інших місць, але це вже відноситься до «економії на сірниках».

Не варто забувати, що якщо смартфон підтримує карту пам’яті цим потрібно скористатися. Так, не всі програми ставляться на зовнішній накопичувач, але фото і відео можна сміливо тримати на картці.