Врятувати розмову: як стільникові оператори діють при втраті зв’язку під час дзвінка

За кілька десятиліть у стандартах стільникового зв’язку з’явилося безліч технологій, що покращують якість і стабільність дзвінків. Одна з найдієвіших – перевстановлення з’єднання або call reestablishment. Але, крім очевидних плюсів, є й мінуси. Про все це розповім у цій статті.





Що таке відновлення дзвінка у стільникових мережах?

У будь-якому стандарті стільникового зв’язку є мінімальний рівень сигналу, нижче якого з’єднання стає нестабільним. Втрачається частина інформації, станція та телефон пропускають пакети та повідомлення. У результаті погіршується якість розмови та дзвінок обривається, тобто відбувається call drop.

Технологія call reestablishment дозволяє детектувати погіршення якості з’єднання за непрямими ознаками. Наприклад, зростання бітових помилок або втрат пакетів.

Якщо телефон фіксує таку ситуацію, з’єднання не обривається відразу. Він намагається відновити з’єднання до цієї або інших сусідніх станцій. Найчастіше це вдається і дзвінок не обривається.

Технологія call reestablishment дозволяє відновлювати дзвінок у разі погіршення якості з’єднання

Для абонентів ця технологія несе користь, тому що їм не треба наново набирати номер і чекати відповіді. З іншого боку, співрозмовники на час перевстановлення з’єднання чутимуть тишу, іноді до декількох секунд. І хоча цей час буде набагато менше, ніж заново передзвонювати є одна підступна каверза.

На стороні оператора часто вчасно не виявляють спрацьовування функції call reestablishment, а спостерігають лише показник повного обриву дзвінків. При цьому абоненти можуть відчувати сильну деградацію якості і поки хтось із них не поскаржиться на службу підтримки ситуація триватиме.

Тому у правильних операторів робота технології call reestablishment дуже регламентована. Існують точні параметри для її налаштування, а самі події спрацьовування відстежуються на постійній основі. Але так не завжди.

Звідси і виникають інциденти, коли абоненти фактично не можуть нормально поговорити, а в службі підтримки кажуть, що все нормально і проблем не видно.