Правильний порядок дій при крадіжці або втраті смартфона

На жаль, люди не такі вже й уважні, а тому часто втрачають смартфон або стають жертвами спритних злодіїв. При цьому багато хто не знає базових дій, які потрібно виконувати відразу після втрати контролю над девайсом. Щоб виправити цю ситуацію, ми вирішили провести лікнеп для наших читачів і розповісти про правильний порядок дій після втрати смартфона.





Блокування банківських карт

Майже кожен сучасний смартфон оснащений NFC модулем і тому користувачі прив’язують до них свої банківські карти. Відповідно, новоспечений власник може спокійно оплатити покупку з вашого рахунку. Щоб цього не сталося – відразу ж, як виявите пропажу – телефонуйте в банки і просіть заморозити рахунки.

Попередьте рідних

Є ймовірність, що людина, яка знайде ваш пристрій, почне розсилати повідомлення контактам з проханням перекинути грошей, тому повідомте рідним і близьким, що з вами все нормально і в фінансової допомоги не потребуєте.

Скористайтеся Find My Phone

Для роботи функції треба, щоб на телефоні була включена настройка “Знайти телефон”. Так що, якщо зараз вона у вас не працює – саме час це змінити. Зайдіть в налаштування Google, далі відкрийте пункт “Безпека” і там активуйте опцію “Знайти пристрій”.

Після цього, перейшовши по посиланню , ви зможете відстежити місце розташування гаджета на карті (якщо включена геолокація), продзвонити на смартфон, заблокувати його з висвітленням запасного номера телефону на екран (зручно, якщо ви втратили телефон в кафе або таксі і хочете, щоб знайшовша його людина передзвонила) або ж повністю очистити. Рекомендуємо користуватися останнім пунктом тільки в тому випадку, якщо шансів знайти девайс вже немає ніяких, оскільки потім ви не зможете визначати його геолокацію.

Відправляйтеся в відділення поліції

Перш, ніж це робити – треба дізнатися IMEI телефону. Виробники вказують його на коробці пристрою. З ним потрібно відправитися в відділенні поліції і написати заяву про крадіжку. Правда, майте на увазі, що шанс повернути апарат таким чином практично дорівнює нулю.