Trezor або Ledger: порівнюємо апаратні крипто-гаманці по 7 параметрах

Зазвичай в якості першого апаратного гаманця користувачі обирають крипто-гаманець Ledger Nano X або ж Trezor Model T. Обидва варіанти вважають достатньо надійними, адже їх майже неможливо зламати. Спробуємо розібратися, який з них все-таки кращий.

Коротко про створення найпопулярніших апаратних гаманців

Крипто-гаманець Trezor Model T створили у 2014 році. Він вважається першим у світі “холодним” гаманцем. Девайс одразу став популярним серед любителів крипти.

Ledger Nano S з’явився на два роки пізніше, у 2016. Завдяки підтримці популярних в тому році альткоїнів, він швидко завоював популярність.

Виробники всього за кілька років довели надійність своїх дітищ та додали нові функції, такі як збереження NFT та паролів, але серед користувачів досі виникають суперечки, який варіант більш надійний. Спробуємо розібратися.

Порівняння криптогаманців Trezor та Ledger

Крипто-гаманець Trezor Model T та Ledger Nano X — це кращий вибір з точки зору безпеки. Порівняємо обидва варіанти за сімома параметрами.

Безпека. В Ledger вбудований ізольований від зовнішніх атак чіп. Закритий ключ зберігається в такому захищеному елементі, тож він фізично ізольований від мережевого середовища. Таким чином він зводить до мінімуму кількість атак. Щодо Trezor, то в ньому для захисту ключів використовується загручик з захистом від запису та перевірку прошивки. Обидва варіанти передбачають захист PIN-кодом для попередження несанкціонованого доступу. Дисплей гаманців. Обидва варіанти мають вбудований дисплей. Леджер має налаштування яскравості та орієнтацію тексту. Однак екран невеликий, що змушує промотувати адресу крипто-гаманців. В Трезорі екран більший, тобто в ньому адресу крипто-гаманця видно цілком. Налаштування гаманців. В Ledger налаштування є в самому гаманці. Trezor можна налаштувати кількома способами:

веб-інтерфейс;

гаманець Electrum;

бібліотека команд.

Персоналізація. В Trezor можна встановити аватарку та перейменувати назву гаманця. Це дуже зручно, якщо вам доводиться користуватися одразу кількома гаманцями. Це хоч і не значна, але перевага. Очистка гаманця. Ledger Nano S можна очистити двома шляхами: через додаток налаштування або внісши тричі неправильний пін-код. У такому разі гаманець самостійно обнуляється. В Trezor є два способи очистки — через інтерфейс trezor.io або шляхом натискання двох кнопок на гаманці та підключенням до компютера. Габарити гаманців. Обидва варіанти досить компактні та не привертають увагу. У них невеликі екрани та дві кнопки для керування. В Trezor екран має 128 на 64 пікселі. Він виготовлений з пластику. Ledger за розміром схожий на флешку. Ledger Nano S виготовлений з пластику та металу, що гарантує більш тривалі строки експлуатації. Обидві моделі водостійкі, але ми не радимо перевіряти це. Вартість. Традиційно Ledger Nano S трохи дорожчі, вартість близько 80 доларів Trezor коштує дешевше, в районі 60 доларів.

Загалом обидва варіанти доволі надійні, однак досвідчені власники крипти віддають перевагу покупці одразу кількох різних апаратних гаманців. Якщо ви купуєте свій перший “холодний” гаманець, то можете обрати будь-який варіант, а згодом купити той, який якнайкраще підійде під ваші потреби