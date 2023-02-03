Актуальна інформація про магнітні бурі у п’ятницю, 3 лютого

За останню добу на Сонці фіксувалася незначна активність. Спостерігалося всього три спалахи класу С, максимальний з них був C5,78. Така сонячна активність майже не впливає на нашу планету.

Станом на п’ятницю, 3 лютого геомагнітне поле залишатиметься на спокійному рівні. Однак, ймовірність виникнення на Сонці спалахів класу М зберігається.

Прогноз сонячної активності на 3 лютого виглядає наступним чином:

ймовірність 1% виникнення малого геомагнітного шторму;

ризик виникнення великого геомагнітного шторму – 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%;

ризик спалаху Х класу – 1%;

на Сонці зафіксовано 24 плями.

Як ми вже зазначали вище, спалахи класу С не несуть суттєвої загрози нашій планеті. Однак підвищена геомагнітна активність може погіршити самопочуття метеозалежних людей. Попередження про підвищення сонячної активності допомагає контролювати фактори ризику виникнення інфарктів та інсультів.

Чому виникають магнітні бурі

Те, що ми називаємо магнітними бурями, це не що інше як реакція планети на сонячну активність. Останні десятиліття вплив геомагнітного поля став більш відчутним, це пов’язано з масовою електрифікацією.

Після спалахів плазми на Сонці магнітні бурі досягають землі.

Вчені вважають, що організм людини реагує на слабкі бурі та середньої потужності. Сильна сонячна активність може створювати перешкоди в роботі електротехнічних приладів.

Таким чином, організм здатен реагувати лише на магнітні бурі певної частоти.

Метеозалежні, а також люди з хронічними хворобами серцево-судинної системи найбільше страждають при надмірній сонячній активності. Щоб захиститися від негативного впливу, дотримуйтеся наступних порад:

відмовтеся від кави, алкоголю та енергетичних напоїв;

не вживайте їжу, що затримує вологу в організмі – солоне, копчене та гостре;

провітрюйте приміщення в якому перебуваєте;

приймайте контрастний душ, чергуючи холодну та гарячу воду кожні 10 секунд.

І ще, в магнітні бурі краще не сідати за кермо, адже можуть виникати раптові запаморочення.