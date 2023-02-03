Курс євро перетнув психологічну позначку: чого чекати найближчим часом

Офіційний курс євро перетнув позначку в 40 гривень за одиницю. На 3 лютого Національний банк України встановив курс на рівня 40,1724 гривнів. Це найвище значення за весь час. Водночас курс долара залишається фіксованим.

Офіційний курс євро відносно гривні, який встановив Національний банк на 3 лютого в Україні досяг 40,17 гривні. Таким чином європейська валюта за останню добу зросла на 0,34 гривні. Вперше за історію незалежної України європейська валюта перетнула позначку в 40 гривень. Таку інформацію опублікували на офіційному сайті Національного банку України.

Курс євро почав активно зростати з 2014 року. З того часу він зріс майже в чотири рази.

Щодо курсу долара, то він залишається фіксованим – на рівні 36,5686 гривні, оскільки вартість американської валюти була зафіксована ще на початку повномасштабного вторгнення. В липні курс підвищили на чверть, з 29,2549 до 36,5686 гривні. На готівковому курсі середній курс євро станом на 2 лютого досяг майже 44 гривень, а курс долара – 40, 2 гривні за одиницю.

Експерти прогнозують, що вже влітку цього року Національний банк України може припинити стримувати курс долара. Це відбудеться на фоні зростання дефіциту коштів в державному бюджеті. Наразі Україна отримує значні кошти від західних партнерів, але вже влітку ситуація може дещо погіршитися.

Однак експерти не очікують, що долар зросте до 50 гривень за одиницю. Ймовірно він коштуватиме в районі 42-43 гривень за одиницю. Хоча ситуація повністю залежить від ситуації на фронті. Чим більш успішно наші захисники нищитимуть окупантів, тим стабільнішої буде ситуація на валютному ринку.

Сподіваємося, що цей рік принесе Україні довгоочікувану перемогу. Це дозволить зосередити всі зусилля на відбудові зруйнованої інфраструктури та підприємств. Відновленні економіки нашої країни дозволить укріпити гривню. Однак на це знадобиться мінімум кілька років.