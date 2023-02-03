Чому українці масово скуповують очищувачі повітря: несподівані висновки

Збалансоване харчування, спорт, активний відпочинок, відмова від куріння й алкоголю, розумне споживання чистої води. Українці серйозно дотримуються здорового способу життя. Нещодавно до списку ЗСЖ додався ще один пункт – техніка, що покращує фізичний стан людини.

Мова про очищувач повітря, відгуки покупців на який ми знайшли тут https://cleanairlove.com/. За словами експертів кліматичної техніки, останніми роками цей прилад активно купують мешканці мегаполісів. Чому? Нумо розбиратися.

Якщо ти не йдеш до водоспаду, то водоспад прилине до тебе

Про цілющі властивості подорожей знали ще в давнину. Зміна клімату необхідна для зміцнення імунітету. І вирішальне слово тут за чистим повітрям. Саме воно оновлює органи, тканини й системи людини.

На думку медиків, найздоровіше повітря біля водоспаду в горах. Якість його забезпечується стабільним співвідношенням природних аероіонів – 25 тис. на см³. Тоді як у мегаполісі їх рівень не перевищує 300 на см³.

Зрозуміло, чому в перші дні на природі у містян починається жорстка акліматизація. А коли повертаються додому, їм здається, що вони потрапили до суцільної вихлопної труби.

До чого тут очищувач повітря?

“Очищувач повітря прибирає ці відчуття, – стверджують консультанти інтернет-магазину CleanAirLove. – У модельному ряді SHARP, наприклад, є прилади з технологією Plasmacluster 25000 – генератором позитивних і негативних іонів. За інтенсивної роботи пристрій виробляє їх обсягом 25 тис. на см³. Саме стільки, скільки в гірському повітрі біля водоспаду”.

Тож з однією причиною розібралися. Зрозумівши, що тепер за хорошим повітрям не потрібно підійматися на 1000 м над рівнем моря, українці віддали перевагу покупкам очищувачів повітря. Розумно.

Хвороби чотирьох стін

Як часто, переступивши поріг дому чи офісу, у вас починає першити в горлі чи боліти голова? А коли по-справжньому добре спали всю ніч? І чи давно носите в кишені таблетки від шлункових спазмів або інгалятор?

Нас привчили думати, що всі хвороби від нервів. Насправді – від нестачі свіжого повітря. Мікроклімат у приміщеннях у 15-30 разів токсичніший за вуличний. І повертаючись додому з роботи, надихавшись дорогою вихлопними газами, смогом і гаром, ми потрапляємо в ще гіршу атмосферу.

Домашній або офісний “вакуум” сповнений пліснявими й грибковими спорами, великим і дрібнодисперсним пилом, алергенами, які виробляють пилові кліщі, отруйними випарами від меблів – формальдегідами. Все разом й окремо стає причиною серйозних захворювань – від алергії до раку.

А чим допоможе очищувач повітря?

Це той випадок, коли назва приладу каже сама за себе. Трирівнева фільтрація, якою оснащений очищувач повітря, по черзі поглинає всі шкідливі речовини, що циркулюють у приміщенні:

фільтр попереднього очищення затримує великий пил, пилок та шерсть домашніх тварин;

вугільний фільтр розпізнає неприємні запахи (тютюновий дим, гар, пахощі після приготування, надміру “ароматний” парфум тощо) і поглинає їх;

НЕРА-фільтр вбирає частинки розміром до 0,3 мкм, у тому числі патогенні мікроорганізми, спори грибка та плісняви, пилових кліщів.

Завдяки цьому повітря в приміщенні стає чистим, а до організму надходить кисень відмінної якості. Людина почувається енергійною, їй хочеться мріяти й творити. І це друга причина, через яку очищувач повітря потрапив до списку ЗСЖ.

Свіжий наче яблучко

Зовнішність має значення. Ти можеш бути тричі розумним, але якщо маєш поганий вигляд, тебе ніхто не сприйматиме серйозно. На це треба зважати. З іншого боку, зовнішня естетика безпосередньо пов’язана з внутрішнім станом людини.

Тьмяне волосся, передчасно зів’яла шкіра, очі, що постійно сльозяться, потріскані губи – ознаки зневоднення. Але в цьому випадку питання не вирішується літрами чистої води. Сухе повітря – причина, через яку страждає краса людини.

Невже й тут допоможе очисник повітря?

Уявіть, так. Сертифіковані пристрої оснащені додатковою функцією зволоження, а інноваційні рішення, передбачені в пристрої, контролюють рівень вологи в приміщенні без вашої участі.

Оптимальний рівень вологості, за якого людина почувається добре, – від 40 до 60% залежно від типу кімнати. У спальні, наприклад, у нормі має бути 55% за t 16-20 °C. У дитячій – 50-60% за t 18-24 °C. Так ось: очищувач повітря забезпечує це на 100%.

Додамо ще опцію загального контролю та управління приладом через Wi-Fi й отримаємо третю та й четверту причини, завдяки яким очищувач повітря почав набувати шаленої популярності. Хоча їх насправді набагато більше.

Та про решту функцій і плюшок, які є в брендових пристроях, нехай розповідають фахівці з кліматичної техніки. Ми зі свого боку з’ясували головні аспекти, які роблять очищувач повітря справді корисним для людини.