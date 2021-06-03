Чому на iPhone, Linux і Mac OS практично не буває вірусів?

Багато хто боїться комп’ютерних вірусів, а особливо страшні ті, що можуть перехопити SMS коди до банківського рахунку і вкрасти всі накопичення.





Скажемо відразу – віруси існують абсолютно для всіх систем, однак на iOS (iPhone), Mac OS і операційній системі Linux і її різних збірках ризик підчепити вірус дорівнює …

Ну напевно, десятій частині відсотка.

Невже ці системи настільки захищені?

Власне, iOS та Mac OS дійсно мають гарний захист і з закритим кодом, а ось Linux, система взагалі з відкритим кодом і віруси її не беруть.

Але причина в іншому. Причина в популярності Android і Windows. Тобто, чим більше пристроїв на цих операційних системах, тим хакерам вигідніше шукати різні дірки і лазівки в них.

Та й користувач Mac OS, це апріорі людина досвідчена і вже за замовчуванням є досвідченим користувачем (комп’ютери від Apple на порядок дорожче класичних під Windows) і навряд чи дасть встановити собі вірусні програми.

До того ж, як писали уже вище – софт від Apple захищений краще, ніж інші. Можна сказати, що він більш закритий від будь-яких дій із зовні.

Наприклад, на Android ви можете встановити додаток не з магазину, а на iPhone це неможливо без певних танців з бубном (потрібно робити процедуру злому Jailbreak, щоб була така можливість).

Ось графік відвідувань нашого сайту за рік по операційним системам:

Частка iOS всього 5%, проти 21.7% Android …

Частка відвідувань з комп’ютерів під Mac OS – ще нижче.

Причина тут звичайно у вартості техніки від Apple і складності в освоєнні Linux для користувача.

Якби пристрої від Apple були також популярні (вони популярні, просто дорогі) як і Windows та Android, то віруси були б і під них.

Вони зараз є, але щоб їх поставити … Потрібно примудритися і хакери особливо не працюють в цьому напрямку: занадто малий профіт.

Що стосується ж Linux і його збірок, то дану ОС ставлять тільки досвідчені користувачі, які розуміють всі процеси, що проходять всередині системи.

Тому, під Linux віруси звичайно є, але ймовірність, що досвідчений користувач Linux стане жертвою хакера вкрай низька.

Ми впевнені, що якщо б вищевказані системи були б популярні, то хакери і в них знайшли б уразливості. Варто розуміти: немає тієї системи, яку неможливо зламати!

Тому, якщо у вас є якісь конфіденційні дані, то найкраще їх зберігати на пристрої, який фізично не підключено до жодної мережі – тоді ніхто нічого не зламає.

Нас часто запитують, де зберігати, наприклад паролі. Немає кращого місця, як класичний папір.