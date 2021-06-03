Вас прослуховують? Які програми роблять це через вбудований мікрофон ПК

У будь-якому ноутбуці є мікрофон. Хтось навіть його заклеює, а мені особисто відомі такі люди, які його фізично відключають! До речі – у багатьох комерційних фірмах в моноблоках (а такі використовують замість ноутбуків) часто мікрофон фізично вимкнений, щоб його не застосовувати.





Причина – можливе прослуховування.

Звичайно, пересічного громадянина слухати навряд-чи хтось буде, але все ж – має сенс перевірити, які файли потенційно вас прослуховують.

Напевно ви бачили на панелі завдань значок мікрофона. Якщо підвести до нього мишку, то можна побачити повідомлення:

А якщо натиснути, то ви потрапите в «Параметри», де буде список програм, які використовують мікрофон:

Трохи нижче, буде показаний список програм:

В даному розділі ви можете подивитися, коли програма отримувала останній раз доступ до мікрофона.

Якщо ж ця програма здається вам підозрілою – то можливо це якийсь вірус, який може збирати дані для своїх цілей або ж рекламна програма, яка збирає ключові слова для підбору релевантної реклами.

Та й взагалі, радимо відключити всі програми, яким можна користуватися мікрофоном, але ви цим софтом не користуєтеся. У цьому випадку навіть комп’ютер буде трохи швидше працювати, наприклад, якщо відключити голосового помічника.

Рекомендуємо робити так: за замовчуванням, у нас мікрофон відключений.

А тоді, коли він потрібен (дзвінок по Skype або месенджерах) то ми його включаємо.

Включити-вимкнути мікрофон можна в тих самих параметрах (натиснувши Win + i) і ввівши в пошук “Параметри конфіденційності мікрофона”, і далі просто натиснути на «Змінити»:

І все, більше вас ніхто не підслуховує. А якщо потрібно – просто включаємо мікрофон.

Як вимкнути мікрофон за замовчуванням трохи прискориться Windows і буде економитись трафік, якщо ви використовуєте лімітне підключення до мережі.

PS. До речі, те ж саме можна зробити і з вбудованою камерою: її не потрібно більше заклеювати, потрібно всього лише знайти «Параметри конфіденційності камери»: