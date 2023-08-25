Чи потрібно вимикати телефон під час вилучення SIM-карти?

Деякі користувачі обов’язково вимикають телефон перед тим, як вставити або витягти з нього SIM-карту. Чи можна нашкодити смартфону, якщо не вимкнути його перед витяганням SIM?

Чи можна виймати або вставляти SIM-карту в телефон, не вимикаючи його?

На старіших телефонах задня кришка була знімною. Щоб витягти або помістити SIM-карту, було необхідно зняти її, а потім вийняти й акумулятор – під ним і розташовувався потрібний слот. На сучасних смартфонах кришка телефону майже завжди незнімна, а саму процедуру вилучення SIM-карти спрощено. Слоти під неї і microSD-карту розташовані в бічному відсіку, який можна вийняти за допомогою спеціального “ключа” або “скріпки”.

Смартфони з таким відсіком підтримують так звану “гарячу” або “швидку” заміну SIM-карти. Це означає, що дістати або помістити її всередину пристрою можна без вимкнення телефону. І хоча деякі джерела посилаються на небезпеку такої заміни SIM через електричний струм, що може призвести до можливого виходу карти з ладу або труднощів під час реєстрації в мережі, офіційного підтвердження цих побоювань немає. Виробники смартфонів також не висувають суворих вимог: якщо в інструкції до телефону не вказано, що його потрібно відключати перед вилученням SIM-карти, то робити це необов’язково.

Як правильно виймати і вставляти SIM-карту в смартфон?

Найчастіше смартфони коректно сприймають “гарячу” заміну SIM-карти за увімкненого пристрою – гаджету потрібно кілька секунд, щоб розпізнати її та зловити сигнал. Однак фахівці радять попередньо перевести смартфон у режим польоту, перш ніж витягувати з нього SIM.

Таким чином, щоб дістати або помістити SIM-карту в смартфон, знадобиться:

Увімкнути на телефоні авіарежим. За допомогою “скріпки” витягти бічний слот для SIM-карт і microSD-карти. Дістати або помістити потрібну SIM. Вставити слот назад у смартфон. Вимкнути на телефоні режим польоту.

За словами експертів, це допоможе SIM-карті швидше зареєструватися в мережі та знайти стабільний сигнал. Однак якщо власник не відчуває проблем із пошуком мережі під час заміни карти, і та виявляється швидко, то активацію режиму польоту можна пропустити. Вставити або витягти SIM можна і без зайвих маніпуляцій, це ніяк не зашкодить ні їй, ні смартфону.