Чи потрібно вимикати телефон під час вилучення SIM-карти?

Деякі користувачі обов’язково вимикають телефон перед тим, як вставити або витягти з нього SIM-карту. Чи можна нашкодити смартфону, якщо не вимкнути його перед витяганням SIM?
Чи можна виймати або вставляти SIM-карту в телефон, не вимикаючи його?
На старіших телефонах задня кришка була знімною. Щоб витягти або помістити SIM-карту, було необхідно зняти її, а потім вийняти й акумулятор – під ним і розташовувався потрібний слот. На сучасних смартфонах кришка телефону майже завжди незнімна, а саму процедуру вилучення SIM-карти спрощено. Слоти під неї і microSD-карту розташовані в бічному відсіку, який можна вийняти за допомогою спеціального “ключа” або “скріпки”.
Смартфони з таким відсіком підтримують так звану “гарячу” або “швидку” заміну SIM-карти. Це означає, що дістати або помістити її всередину пристрою можна без вимкнення телефону. І хоча деякі джерела посилаються на небезпеку такої заміни SIM через електричний струм, що може призвести до можливого виходу карти з ладу або труднощів під час реєстрації в мережі, офіційного підтвердження цих побоювань немає. Виробники смартфонів також не висувають суворих вимог: якщо в інструкції до телефону не вказано, що його потрібно відключати перед вилученням SIM-карти, то робити це необов’язково.
Як правильно виймати і вставляти SIM-карту в смартфон?
Найчастіше смартфони коректно сприймають “гарячу” заміну SIM-карти за увімкненого пристрою – гаджету потрібно кілька секунд, щоб розпізнати її та зловити сигнал. Однак фахівці радять попередньо перевести смартфон у режим польоту, перш ніж витягувати з нього SIM.
Таким чином, щоб дістати або помістити SIM-карту в смартфон, знадобиться:
- Увімкнути на телефоні авіарежим.
- За допомогою “скріпки” витягти бічний слот для SIM-карт і microSD-карти.
- Дістати або помістити потрібну SIM.
- Вставити слот назад у смартфон.
- Вимкнути на телефоні режим польоту.
За словами експертів, це допоможе SIM-карті швидше зареєструватися в мережі та знайти стабільний сигнал. Однак якщо власник не відчуває проблем із пошуком мережі під час заміни карти, і та виявляється швидко, то активацію режиму польоту можна пропустити. Вставити або витягти SIM можна і без зайвих маніпуляцій, це ніяк не зашкодить ні їй, ні смартфону.
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