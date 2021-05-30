Стало відомо, які речі погіршують сигнал мобільного телефону: що, правда, а що міф

Мобільний зв’язок вже давно став невід’ємною частиною життя сучасної людини. Без нього ми часом як без рук, адже так хочеться завжди бути на зв’язку з рідними і близькими людьми. Саме тому практично у кожного з нас є не одна, а відразу кілька сім-карт різних мобільних операторів.





Однак і це не запорука того, що в потрібний момент до вас зможуть додзвонитися, адже є досить багато речей, які погіршують сигнал мобільного телефону.

Якість сигналу залежить не тільки від мобільного оператора, але і від того, які предмети знаходяться поблизу смартфона.

Щось з того, що ми чули, правда, а щось міф? Давайте розберемося в цьому разом.

Другий телефон

Це щира правда! Справа в тому, що основною проблемою gsm-зв’язку є її залежність від прямої видимості точки доступу, яку називають сотою. Так, якщо між апаратом-приймачем і центральним вузлом будуть розташовуватися сторонні конструкції, що містять метал, то це може спровокувати слабшанню сигналу аж до його повної втрати.

Не варто залишати поруч 2 гаджети

Тому, якщо ви тримаєте два гаджета пліч-о-пліч, то не дивуйтеся, що сигнал залишає бажати кращого.

Магнітна застібка на сумках і гаманцях

Магнітна застібка на сумці або гаманці, безперечно, зручна в експлуатації річ. Ось тільки купуючи такий аксесуар, варто задуматися над тим, що зберігати в ньому свій смартфон (планшет, телефон) не варто.

Не носіть телефон у сумочці з магнітною застібкою

Справа в тому, що магнітна застібка трохи погіршує сигнал мобільного. Якщо ви перебуваєте в місті, де покриття зв’язку хороше, то це не сильно позначиться на роботі гаджета. Але варто вам виїхати далеко за межі населеного пункту, як магнітна застібка на сумці або гаманці повністю позбавить вас зв’язку.

Гаманці та картхолдер з магнітними застібками в рази погіршують сигнал

Банківська картка

Багато людей свято вірять в те, що банківська карта, що лежить поруч з телефоном, може в рази погіршити сигнал зв’язку. Упевнені, ви також про це чули.

Але, як з’ясувалося, це всього лише міф. Насправді при контакті телефону з банківською картою погіршення сигналу не відбувається.

Але, все ж, керуючись здоровим глуздом, необхідно тримати кредитку подалі від смартфона, адже карта може через нього прийти в непридатність.

Тримайте свою банківську карту подалі від смартфона, якщо не хочете її зіпсувати

Що ще впливає на сигнал мобільного?

Крім побутових приладів, що містять в своєму складі метал, на зразок іншого телефону, мікрохвильовки або холодильника, на якість сигналу можуть впливати: