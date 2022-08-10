3D-Маркетинг у 10 бізнес-галузях

Основний принцип 3D-маркетингу – це використання нестандартного цифрового контенту навколо або всередині продукту (товару чи послуги).





Розглянемо те, яким чином 10 різних ринкових галузей можуть використовувати 3D-Маркетинг:

Побутова техніка

3D-візуалізація товару в доповненій реальності вдома у споживача в реальному розмірі та реальній формі до безпосереднього моменту покупки дозволяє значно збільшити онлайн продажі.

Згідно даних Retail Customer Experience і BigCommerce, 61% клієнтів віддають перевагу інтернет-магазинам, які пропонують опцію примірки товару у доповненій реальності. Сторінки продуктів, які пропонують AR і 3D, призвели до збільшення середнього розміру замовлення на 13% і збільшення доходу на 21%. До того ж, як пише ARInsider, Shopify надає аналітичні дані згідно яких повернення товару який був першочергово протестований споживачем у доповненій реальності, знижується на 40%. Це вирішення дуже важливої “больової точки” сьогодні для брендів-виробників товару для дому, особливо малого та середнього бізнесу.

Івент-індустрія

Створення інтерактивних локацій у віртуальній реальності прямо на заході. Залучення цифрового 3D-спікера з майбутнього. Запрошення та фотозони з елементами AR. Все це дозволяє залучити, захопити увагу та розважити гостя.

Продукти харчування

Упаковка товара з елементами доповненої реальності дозволяє збільшити час контакту зі споживачем в середньому на 25-30% і, відповідно, збільшується впізнаваність та лояльність до бренду. Створення програми лояльності з елементами AR/VR/3D залучає споживача ( особливо з покоління Z) у гру і, відповідно, збільшується частота продажів товару.

Цей інструмент допомагає ефективно виділяти товар серед конкурентів та привертати увагу споживача.

Фармкомпанії

3D-інструкція по прийому медикаментів прямо на упаковці за допомогою доповненої реальності. Інтерактивні AR | VR навчальні матеріали про впливу препарату на організм людини для демонстрації медикам.

AR | VR дозволяє компаніям розповісти історію про продукт та його можливості.

Що ще важливіше, віртуальну реальність можна використовувати для створення віртуальних пацієнтів, щоб лікарі могли бачити, як пацієнт реагує на препарат.

Наприклад: доктор Reddy Laboratories запустила мобільний додаток на основі доповненої реальності, який показав унікальні функції та механізм роботи сиропу від кашлю – Bro-ZeDex – порівняно з аналогічними продуктами інших компаній.

Виробничі компанії

Навчання персоналу за допомогою VR-тренажерів. VR-cимуляції. VR-екскурсії об’єктами виробництва з будь-якої точки світу.

Зараз однією з вагомих больових точок українського бізнесу який має виробничі потужності на території України та працює з закордонними клієнтами є те, що останні “бояться” співпрацювати з нами через воєнні дії навіть якщо підприємство знаходиться на повністю безпечній території та відповідає взятим на себе зобов’язанням. Партнери мають на власні очі побачити, що підприємство в безпеці, співробітники на роботі, продукція виготовляється незважаючи на війну. Звичайно, сьогодні далеко не всі міжнародні партнери та клієнти готові будуть відвідати Україну аби переконатись в цьому. Саме тому український бізнес має за допомогою імерсивної технології віртуальної реальності перенести свого потенційного клієнта / партнера на територію підприємства і дати змогу бути присутнім на ньому аби відчути впевненість, що все функціонує злагоджено.

Retail. Торгівельно-розважальні центри

Інтерактивна навігація по ТРЦ за допомогою AR. Створення тематичних ігрових VR-локацій. Програми лояльності з елементами AR. Дзеркала доповненої реальності з можливістю взаємодії аудиторії через них з AR-персонажами.

За опитуванням, проведеним Retail Perceptions, 68% вважають за краще проводити більше часу в магазині або в ТРЦ з доповненою реальністю, ніж у традиційних магазинах. 72% покупців, які використовували AR під час свого шопінгу, сказали, що купували речі, які не планували купувати, просто через досвід використання AR.

Будівельні компанії

Візуалізація та занурення у майбутні об’єкти нерухомості за допомогою інструментів AR/VR. Екскурсія по майбутньому дому/квартирі/офісу з включенням всіх дрібних та точних елементів конструкції.

Історико-культурні організації

Відтворення та 3D-візуалізація артефактів минулих епох, віртуальні екскурсії по древнім містам та пам’яткам. Відтворення музейних експонатів у доповненій реальності.

За дослідженнями, проведеними Університетом Альберте, були зроблені висновки, що люди завдяки імерсивним технологіям отримують значно більший рівень задоволеності та подальшого вивчення історії/повернення в музей або на виставку, ніж люди, які просто прийшли на звичайну екскурсію. Окрім цього, вони запам’ятовують більше історичних деталей та рівень їх загальних знань набагато вищий. Також значно вищий рівень задоволення від вивчення будівлі мистецтв, ніж вивчення історії у формальній обстановці.

Так, наприклад, Музеї історії Києва можна побувати на Хрещатику 1913 у віртуальній реальності та повністю зануритись у архітектуру того часу.

Медицина

Підвищення кваліфікації та навчання медичного персоналу за допомогою VR-тренажерів. Використання віртуальної реальності у процесі хірургічних операцій. 3D-візуалізація патологій.

Згідно з дослідженнями, було виявлено, що студенти, які проходили навчання, підтримуване AR, досягли кращих академічних результатів, ніж студенти у звичайних класах. Вони значно перевершили їх за показниками успішності та задоволеності від навчання такими методами. Важливо відмітити те, що ві заходи, що підтримувались AR призвели до значного підвищення продуктивності.

Агробізнес

3D-візуалізації процесів обробки та вирощування насіння. Занурення у виробничі процеси підприємств за допомогою VR-технологій.

Наприклад: Plant Vision. Ця система управління сільськогосподарськими культурами використовує штучний інтелект, машинне навчання та доповнену реальність для повного оцифрування рослинництва. RGB, інфрачервоні камери та датчики встановлюються на об’єкті для збирання даних. Щохвилини сільськогосподарські культури фотографуються, та ІІ перевіряє стан здоров’я, скануючи фотографії. Фермер може використовувати пристрої, такі як Google Glasses, і отримувати інформацію про температуру, здоров’я рослин і т. д. у доповненій реальності.

Ефективне використання інструментів 3D-маркетингу надає можливість бізнесу значною мірою покращити маркетингові показники, оновити комунікацію зі споживачем та посилити роль компанії на ринку.

Автор статті.

Чигиринський Артем

СЕО ADVIN. AR | VR | 3D для брендів