Українцям назвали плюси та мінуси гнучких смартфонів

Складні смартфони з’явилися кілька років тому, але не стали повноправними членами ринку. Це екзотичні пристрої, які рядовий покупець навряд чи захоче. Багато в чому через невідомість. Люди не знають плюси та мінуси пристроїв, сумніваються у їхній надійності. Справедливо це чи ні? Нині з’ясуємо.





Плюси

Ексклюзивність . Головна перевага складаних телефонів. Купивши такий гаджет, ви можете бути впевнені, що всі оточуючі звертатимуть на вас увагу. Тож, якщо хочете виділитися з натовпу або привернути до себе увагу – гнучкий смартфон допоможе досягти бажаного.

Великий дисплей. Якщо ви з тих, кому здається, що у сучасних смартфонів екрани надто маленькі, зверніть увагу на гнучкі телефони. У багатьох моделей діагональ панелей більше 7 дюймів, тому вони краще підходять для перегляду медіаконтенту, багатозадачності та інших подібних операцій.

Селфі . Враховуючи, що в гнучких смартфонах для зйомки селфі можна використовувати основну камеру, якість таких фото буде вищою, ніж при використанні звичайного гаджета з фронтальною камерою.

Ергономіка . Так, незважаючи на екрани великих розмірів, гнучкі пристрої легше носити з собою. У складеному стані вони значно менші за звичайні телефони, а тому поміщаються в кишеню штанів, сорочок і т.д.

Мінуси

Ціна . Основний мінус гнучких смартфонів. Ви захотіли собі такий апарат? Готуйтеся викласти кругленьку суму. Зумовлено вона витратами компанії на виробництво такого смартфона. На жаль, шансів на зниження вартості складних телефонів у найближчому майбутньому не передбачається.

Крихкість . Ні для кого не секрет, що гнучкий механізм потребує акуратного поводження. Один незграбний рух і апарат прийде в непридатність. За ремонт гнучкого смартфона візьметься не кожен, а тому висока ймовірність, що телефон доведеться відправити на звалище після першої поломки.

Відсутність вологозахисту . Виробники поки не придумали, як реалізувати в гнучких смартфонах захист корпусу від води, тому поки що преміальні смартфони стандартного форм-фактора можна не боятися впустити у воду, будь-яка гнучка модель після такого номеру вирушить на брухт.

Який термін служби?

Тут все залежить від користувача. Якщо поводитися зі смартфоном акуратно, то він прослужить вам хоч усе життя. Ну а якщо ж жбурляти гаджет праворуч і ліворуч, то термін служби значно зменшиться. Наскільки точно – ніхто не скаже, але зазначимо, що складний телефон не такий толерантний до неакуратної експлуатації, як звичайний апарат. Звісно, ​​через особливості конструкції.