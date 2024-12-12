Чому кашалоти всі в шрамах: це витівки моторошних гігантських кальмарів

Люди знаходять китів з гігантськими шрамами, чий діаметр не менше 20 см! Їх тварина дійсно отримала у сутичці зі здобиччю. Але в цій історії є певні нюанси нюанси.

На жаль, людство поки що не змогло зняти жодної сцени полювання на кальмара. Тому кашалоти можуть брехати взагалі, що захочуть 🙂

Почнемо з абсолютної правди: епічний заміс між ссавцем та молюском гарантовано проходить у повній темряві. У пошуках головоногих кашалоти опускаються на глибину до 2 кілометрів . Лише іноді, вночі, кальмари піднімаються до глибин 500-600 метрів.

Темрява друг молоді. Давайте залишимо цих двох наодинці…

Щоб орієнтуватися в непроглядній темряві молюски відростили найбільші очі серед тварин – діаметр їх очного яблука доходить до 25 см ! Такі окуляри вловлюють найменші проблиски світла . ссавці бачать все навколо в 3D зображенні.

До речі, кальмари чудово бачать на такій глибині. Все завдяки величезним очам.

Шрами на шкірі кита справді залишає гігантський кальмар. Пухирці на щупальцях молюска здатні притискатися до здобичі з силою приблизно в 8 атмосфер. Начебто цього мало, кожна присоска по краю обрамлена хітиновим кільцем із зубчиками. Якщо десятки таких пристроїв вдавляться в людське тіло, вона загине від кровотечі за лічені хвилини. Найчастіше у щупальця кальмарів і потрапляє здобич з габаритами не більше за людину: глибоководних риб та інших кальмарів, у тому числі й гігантських, — майже відразу розриває у щупальцях.

Сліди відчайдушної боротьби – ліворуч. Інструмент для залишення слідів – праворуч.

Виходить, кити у пошуках здобичі можуть загинути? Не зовсім. Для кашалота навіть така смертоносна зброя майже не небезпечна. Це у людини середня товщина шкіри – 1-2 міліметри, у кашалота вона раз в 20 товща. А під шкірою ще й шар сала завтовшки до 50 сантиметрів. У ньому практично немає кровоносних судин, тому навіть дуже глибокі травми обходяться малою кров’ю.

Навіть такі коготочки не залишать глибоких ран кашалоту. Лише трохи подряпають шкірку.

Впевнений, для багатьох людей несподіванка, що присоски кальмарів напхані гострими шпильками.

Та й різниця в габаритах колосальна: Середня вага дорослого кита — 40 тонн, а у великому гігантському кальмарі навряд чи набереться 200 кіло. З розмірами шрамів теж вийшла цікава накладка. присоски найбільшого виловленого кальмари були в 2 рази менші. І це при довжині тіла в 17 метрів!

В інтернеті можна легко знайти фотографії монструозних кальмарів. Але всі вони або фотошоп, або витівки нейромереж.

А ось справжнє фото гігантського кальмара. Чудовисько правда значне, але більше 10 метрів вони виростають рідко! Гігантські кальмари залишаються дуже легкою здобиччю для дорослого кашалоту.

Але й тут розгадка виявилася дуже простою. На гігантських кальмарів полюють і молоді кашалоти, які ще не перестали рости. А разом із ними зростають і їхні шрами. Враховуючи, що монструозних молюсків здатні перемогти навіть 15-тонні «малюки», шрами на них справді можуть збільшитися вдвічі в міру зростання всього організму.

Тож навряд чи хоча б один кит загинув від своєї ж здобичі. Втім, ми не можемо бути впевненими на 100%. Зрештою, загиблий у сутичці кашалот уже не спливе на поверхню.

Все ще залишаються шанси, що в темних глибинах океану живуть кальмари ще більших розмірів!