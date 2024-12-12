Простий засіб для миття вікон, ванни та душової кабінки: інгредієнти є в кожному домі

У цій статті ми хочемо поділитися з вами рецептом супер універсального засобу, який ви зможете використовувати для миття вікон, щоб повернути їм чистоту і блиск, а також для очищення інших поверхонь.

Візьміть пляшечку з розпилювачем. Відміряйте півсклянки оцту і вилийте у пляшку.

Сюди ж додайте півсклянки звичайної води.

І 1 краплю засобу для миття посуду.

Закручуємо пляшку розпилювачем, перемішуємо і наш універсальний засіб готовий.

Як використовувати оцет для прибирання

Спочатку давайте помиємо вікна. Оббризкайте засобом раму та скло.

Потім візьміть серветку з мікрофібри або будь-яку іншу ганчірку, навіть стара футболка підійде і протріть вікно.

Я спочатку завжди очищаю вікно від великого бруду. Потім перевертаю ганчірку на чистий бік, ще раз оббризкую вікно засобом і знову протираю його.

Давайте поділюся з вами невеликою порадою: коли щось миєте, не грудте ганчірку, а згорніть її 1 раз навпіл, а потім ще раз навпіл. Таким чином, у вас вийде 8 чистих сторін, які можна використовувати для прибирання.

Тепер насухо і начисто протираю вікно чистою серветкою з мікрофібри.

А скла протираю спеціальною серветкою для скла, яка не залишає після себе ворсу та розводів.

Засіб дуже добре очищає бруд із пластику та скла. Мені подобається, як блищать вікна після чищення.

Ще цей засіб чудово підходить для миття душової кабіни. Він не тільки відмиє наліт на склі, але й запобігатиме розвитку цвілі та грибка. Оббризкайте душову кабіну і залиште на 10 хвилин.

Потім м’якою губкою можна приступати до очищення. Ви будете приємно вражені, як легко очищається весь наліт на склі.

Також за допомогою цього засобу для чищення ви легко відмиєте змішувачі, ванну від нальоту і плитку, яка знаходиться над ванною.

Після очищення поверхню обов’язково потрібно сполоснути проточною водою або протерти вологою ганчіркою, а потім витерти насухо.

Зроблений засіб для чищення ви також можете використовувати на кухні. Він добре відмиває глянсові фасади кухні та ручки кухонних шафок. Також ним можна мити побутову техніку з нержавіючої сталі, протирати стільницю та плитку.

Ще засіб відмінно підходить для миття поличок усередині холодильника. Він добре відмиває бруд і нейтралізує неприємні запахи.

Сподіваюся, ці поради були корисні для вас.