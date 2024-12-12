Розкрито способи швидко зрозуміти, що вам телефонує шахрай

«Шахраї вивудили у пенсіонерки сотні тисяч гривень – їй довелося продати квартиру» – щодня такі заголовки на сайтах ЗМІ. Все робиться віддалено з використанням простих прийомів психології. І ось, читаючи ці заголовки, ми вирішив написати статтю про те, як просто і швидко зрозуміти, що вам телефонує шахрай.

Отже. Уявімо собі ситуацію, що вам надходить дзвінок з невідомого або навіть відомого номера. Щодо невідомих номерів – можна використовувати різні антиспам додатки, які показуватимуть, звідки дзвінок: такі сервіси збирають дані за номерами від відгуків користувачів. Але не факт, що вони допоможуть, оскільки зловмисники можуть вказувати абсолютно будь-який номер – такі реалії сучасної IP-телефонії. Шахраї можуть використовувати номер ваших родичів, номер банку, МВС, прокуратури та інших організацій.

Так, можна зовсім не брати слухавку з невідомих номерів, але не всім цей варіант підходить, і тому потрібно бути гранично обережними, коли ви взяли слухавку з такого номера. Ця інформація стосується і месенджерів – зараз шахраї прокачалися і можуть використовувати різні технології діпфейка, щоб підробити голос і відео. Наприклад, якщо схема виманювання грошей пов’язана із силовими органами, то зловмисникам навіть не потрібно купувати відповідну форму – за допомогою нейромережевих технологій можна створити абсолютно будь-яку картинку і відео. Також створюється і відповідне тло – люди у формі, голоси. А погану якість картинки завжди можна списати на якість інтернету.

Перейдемо до найголовнішого – схеми розводу. Важливо розуміти, що мета такого дзвінка у зловмисників тільки одна – отримати від вас що-небудь. Зазвичай це доступ до банківського додатка, або ж змусити вас переказати грошові кошти. Схеми можуть бути різними – товариші можуть представитися поліцією, прокуратурою, працівником банку і навіть СБУ: тут працює те, на що вистачить фантазії і сценарію.

Здебільшого схема розводу проста – ваші грошові кошти перебувають у небезпеці і потрібно перевести їх на захищений рахунок. А щоб вирахувати вигаданого зловмисника, який хоче скористатися вашими грошима, потрібно ще взяти кілька кредитів і також перевести їх на безпечний рахунок. Схема розводу, як правило, складається з кількох дзвінків. Спершу може зателефонувати працівник банку, а потім представник правоохоронних органів.

Головна мета – продавити жертву. Можуть також використовуватися різні сценарії, пов’язані з поточною ситуацією. Схем дуже багато, але кінцева мета – вивудити ваші гроші або отримати доступи до важливих сайтів і додатків, щоб ці гроші вже отримати без вашої безпосередньої участі.

А тепер відповідь на головне запитання – як швидко зрозуміти, що вам телефонує шахрай?

Ви вже знаєте, що мета такого дзвінка – отримати від вас якусь вигоду або коди з SMS-повідомлень. Ось уявіть себе зараз – стали б ви давати гроші або коди з SMS незнайомій людині? Тим паче в SMS-повідомленнях чітко написано про те, що не можна нікому говорити код. Ну а гроші? Тут усе зрозуміло. Це найголовніший тригер, який має спрацювати в голові – людина незнайома, я її не знаю, чому я їй щось винен? Це раз.

Два – банки, як правило, телефонують тільки у двох випадках: запропонувати вам якісь послуги або ж з приводу заборгованості. Ніколи співробітник банку не проситиме якісь коди або проситиме перевести гроші на захищений рахунок. Якщо дзвінок з банку виявився вам підозрілим, то подякуйте співрозмовнику за надану інформацію і самі зателефонуйте в банк, взявши номер на офіційному сайті. Така схема врятує вас від потенційної вразливості, якщо ви щось запідозрили.

У разі, якщо той, хто телефонував, повідомляє, що він представляє якісь силові структури, то це також привід задуматися. Ніхто з поліції, СБУ, прокуратури та інших державних органів не дзвонитиме просто так із розпитуваннями. Максимум – запросять вас до себе в організацію, щоб не втрачати час на доставку повістки. У цьому разі можна так і повідомити тому, хто телефонував, – виписуйте повістку або доставляйте примусово. З великою ймовірністю 99% тих, хто телефонував, втратять до вас інтерес і не будуть витрачати час.

А що робити, якщо вам повідомляють, що ваш родич потрапив у біду і йому потрібні гроші? Ну, це вже взагалі класична схема розводу, якій уже багато років. Що робити? Зв’язатися з родичем, щоб виключити сумніви і помилку. Навіть якщо вам кажуть, що гроші потрібні на хабар, щоб «відмазати» вашу близьку людину, пам’ятайте, що давання хабара є кримінальним злочином, покарання за який може перевищити той злочин, що нібито скоїв ваш родич.

Пам’ятайте! Схеми обману можуть бути найрізноманітнішими і найвитонченішими, але головна їхня мета – отримати від вас грошові кошти. Психологічно підковані шахраї примудряються змушувати людей продавати свою нерухомість – такі реалії роботи нашого мозку, ми занадто сугестивні люди. Тому немає жодного сенсу вести діалог із незнайомою людиною. А для свого заспокоєння можна просто зателефонувати в банк або в організацію, яку представляє той, хто телефонував.

Отже, два основних правила: