Мобілізовані знайшли спосіб «провалити» ВЛК: працівниця військомату розповіла деталі

Мобілізовані українці масово намагаються уникнути військової служби, штучно погіршуючи свої показники на ВЛК. Зокрема вони обдурюють членів комісії під час проходження психологічного тесту, даючи відповіді, які можуть вказувати на депресію чи певні психічні розлади. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповіла начальниця групи відділу психологічного відбору Кіровоградського ОТЦК та СП.

Як мобілізовані намагаються «провалити» ВЛК?

Представниця військомату Катерина Гавель пояснила, що під час проходження психологічного тесту, який є частиною ВЛК, мобілізованими доводиться відповідати на низку специфічних питань. Однак замість правдивих відповідей, чоловіки починають говорити нісенітниці. Наприклад розповідають про те, як у них все погано, наскільки вони самотні та не пристосовані до роботи у колективі.

Коли ж лікарі намагаються з’ясувати, чи присутні у мобілізованих суїцидальні думки, вони відповідають, що не мають жодної мотивації ні до чого, а тим більше до військової служби. Словом такі чоловіки прикладають всіх можливих зусиль, щоб провалити психологічний тест, штучно погіршуючи свої показники.

Як у військоматах викривають симулянтів?

Військова медикиня зазначила, що симулянтів, які намагаються обдурити лікарів, найчастіше таки вдається вивести на чисту воду. Під час першої ж додаткової співбесіди чи перевірки вони починають плутатися у відповідях. Брехня виходить «на поверхню» і стає зрозуміло, для чого була потрібна вся ця вистава.

Як зауважила Катерина Гавель, такі симулянти насправді є цілком здоровими людьми, що і близько не страждають від депресії чи якихось психічних порушень. Це звичайні освічені громадяни, з родинами та дітьми. До обману вони вдаються лише щоб «відкосити» від служби, оскільки не мають жодного бажання брати участь у військових діях. Саме тому й намагаються штучно погіршити свої результати ВЛК та змусити військомат самостійно від них відмовитися.