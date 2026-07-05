Революція в мікроелектроніці: у Китаї виготовили пластини з матеріалу, що витримує вдесятеро більшу напругу за кремній

Останні десятиліття розвиток електроніки вимірювали переважно однією величиною — кількістю нанометрів, яку вдалося “відрізати” від транзистора. Але схоже, що цей звичний вимір поступово перестає бути єдиним мірилом прогресу. Китайська компанія щойно показала технологію, яка стосується не процесорів у звичному розумінні, а куди фундаментальнішого рівня напівпровідникової індустрії — і саме тому ця новина заслуговує на увагу.

Що саме зробили в Китаї

Компанія Hangzhou Garen Semiconductor заявила про запуск першої у світі лінії масового виробництва гомоепітаксіальних пластин з оксиду галію діаметром 6 і 8 дюймів (приблизно 152 і 203 мм відповідно). За словами виробника, 6-дюймові пластини з певною кристалографічною орієнтацією вже постачаються провідним виробникам чипів, що свідчить про перехід від лабораторних експериментів до стабільного промислового виробництва.

Термін “гомоепітаксіальний” звучить складно, але суть проста: на підкладці з оксиду галію вирощують ще один шар того самого матеріалу. Оскільки матеріали повністю збігаються, це суттєво зменшує кількість дефектів структури — а для силової електроніки якість кристалічної структури критично важлива.

Чому це не про новий процесор у ноутбуці

Важливо одразу прояснити: йдеться не про готовий чип, який завтра з’явиться в ноутбуці й обжене процесори Intel, AMD чи Apple. Це набагато раніший, суто промисловий етап напівпровідникового ланцюга. Але саме тому новина цікава — в індустрії чипів поодинокий лабораторний експеримент може вражати, проте лише повторюване промислове виробництво підкладок показує, чи здатний матеріал реально вийти за межі університетських лабораторій.

Донедавна ринок оксиду галію стримували малі розміри доступних пластин, обмежені виробничі потужності та проблеми з однорідністю матеріалу — комерційно доступні підкладки зазвичай мали лише 2-4 дюйми в діаметрі. Перехід до 6 і 8 дюймів — це не косметична зміна: 8-дюймова пластина має приблизно вчетверо більшу площу порівняно з 4-дюймовою, а це напряму впливає на кількість чипів з одного виробничого циклу та на економіку всього виробництва.

В чому суть: не про обчислення, а про керування енергією

Кремній залишається надто дешевим, надто зрілим і надто глибоко вбудованим у глобальні фабрики, щоб зникнути лише через появу матеріалу з кращими характеристиками в окремій ніші. Тому справжній сенс цієї історії — в іншому.

Оксид галію (Ga₂O₃) належить до напівпровідників з ультраширокою забороненою зоною — приблизно 4,6–5,3 еВ, з критичним електричним полем понад 5-8 МВ/см. Це робить матеріал особливо привабливим саме для силової електроніки: пристроїв, здатних працювати при високій напрузі з потенційно меншими втратами провідності. Йдеться не про обчислення в іграх чи рендеринг графіки, а про контроль енергії — інвертори в електромобілях, перетворювачі в сонячних системах, мережі високої напруги, накопичувачі енергії, дата-центри, промислові установки та радіозв’язок. Саме там важлива здатність працювати при високій напрузі, високій температурі, високій частоті перемикання і з мінімальними втратами.

У матеріалу є й відомі слабкі місця — низька теплопровідність та складність зі стабільним p-типом легування. Перша проблема особливо важлива для силової електроніки: чип, який чудово витримує напругу, все одно повинен кудись віддавати тепло.

Головне — не діаметр пластини, а повторюваність процесу

За заявою Garen, компанія поєднала власний метод вирощування монокристалів литтям з оптимізованою епітаксією MOCVD (осадження шарів з газової фази металоорганічними сполуками). Це дозволяє контролювати весь процес — від вирощування кристала до нанесення наступного шару оксиду галію на оксид галію.

Виробник стверджує, що його метод дає змогу отримувати дуже товсті кристали Ga₂O₃, а процес ультратонких підкладок підвищує вихід придатних пластин у три-чотири рази порівняно зі звичайними методами. Також заявлено про зменшення використання іридію, що має знизити собівартість підкладки більш ніж на 80% за пластину.

Що це означає насправді

Сам по собі прекрасний матеріал нічого не вирішує — потрібні ще контакти, діелектрики, інтерфейси, травлення, корпуси, охолодження, вимірювання надійності і весь інший “нудний”, але дорогий світ виробництва. Лабораторія може довести принцип, але саме фабрика має довести, що його можна раціонально використовувати в масштабі. Поки що йдеться про важливий, але проміжний крок — не про кінець кремнієвої ери, а про появу серйозного конкурента в окремій, вузькій, але дуже важливій для енергетики й електромобілів ніші.