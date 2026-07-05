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Революція в мікроелектроніці: у Китаї виготовили пластини з матеріалу, що витримує вдесятеро більшу напругу за кремній

Автор:
Andrew Orobets

Останні десятиліття розвиток електроніки вимірювали переважно однією величиною — кількістю нанометрів, яку вдалося “відрізати” від транзистора. Але схоже, що цей звичний вимір поступово перестає бути єдиним мірилом прогресу. Китайська компанія щойно показала технологію, яка стосується не процесорів у звичному розумінні, а куди фундаментальнішого рівня напівпровідникової індустрії — і саме тому ця новина заслуговує на увагу.

Що саме зробили в Китаї

Компанія Hangzhou Garen Semiconductor заявила про запуск першої у світі лінії масового виробництва гомоепітаксіальних пластин з оксиду галію діаметром 6 і 8 дюймів (приблизно 152 і 203 мм відповідно). За словами виробника, 6-дюймові пластини з певною кристалографічною орієнтацією вже постачаються провідним виробникам чипів, що свідчить про перехід від лабораторних експериментів до стабільного промислового виробництва.

Термін “гомоепітаксіальний” звучить складно, але суть проста: на підкладці з оксиду галію вирощують ще один шар того самого матеріалу. Оскільки матеріали повністю збігаються, це суттєво зменшує кількість дефектів структури — а для силової електроніки якість кристалічної структури критично важлива.

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Чому це не про новий процесор у ноутбуці

Важливо одразу прояснити: йдеться не про готовий чип, який завтра з’явиться в ноутбуці й обжене процесори Intel, AMD чи Apple. Це набагато раніший, суто промисловий етап напівпровідникового ланцюга. Але саме тому новина цікава — в індустрії чипів поодинокий лабораторний експеримент може вражати, проте лише повторюване промислове виробництво підкладок показує, чи здатний матеріал реально вийти за межі університетських лабораторій.

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Донедавна ринок оксиду галію стримували малі розміри доступних пластин, обмежені виробничі потужності та проблеми з однорідністю матеріалу — комерційно доступні підкладки зазвичай мали лише 2-4 дюйми в діаметрі. Перехід до 6 і 8 дюймів — це не косметична зміна: 8-дюймова пластина має приблизно вчетверо більшу площу порівняно з 4-дюймовою, а це напряму впливає на кількість чипів з одного виробничого циклу та на економіку всього виробництва.

В чому суть: не про обчислення, а про керування енергією

Кремній залишається надто дешевим, надто зрілим і надто глибоко вбудованим у глобальні фабрики, щоб зникнути лише через появу матеріалу з кращими характеристиками в окремій ніші. Тому справжній сенс цієї історії — в іншому.

Оксид галію (Ga₂O₃) належить до напівпровідників з ультраширокою забороненою зоною — приблизно 4,6–5,3 еВ, з критичним електричним полем понад 5-8 МВ/см. Це робить матеріал особливо привабливим саме для силової електроніки: пристроїв, здатних працювати при високій напрузі з потенційно меншими втратами провідності. Йдеться не про обчислення в іграх чи рендеринг графіки, а про контроль енергії — інвертори в електромобілях, перетворювачі в сонячних системах, мережі високої напруги, накопичувачі енергії, дата-центри, промислові установки та радіозв’язок. Саме там важлива здатність працювати при високій напрузі, високій температурі, високій частоті перемикання і з мінімальними втратами.

У матеріалу є й відомі слабкі місця — низька теплопровідність та складність зі стабільним p-типом легування. Перша проблема особливо важлива для силової електроніки: чип, який чудово витримує напругу, все одно повинен кудись віддавати тепло.

Головне — не діаметр пластини, а повторюваність процесу

За заявою Garen, компанія поєднала власний метод вирощування монокристалів литтям з оптимізованою епітаксією MOCVD (осадження шарів з газової фази металоорганічними сполуками). Це дозволяє контролювати весь процес — від вирощування кристала до нанесення наступного шару оксиду галію на оксид галію.

Виробник стверджує, що його метод дає змогу отримувати дуже товсті кристали Ga₂O₃, а процес ультратонких підкладок підвищує вихід придатних пластин у три-чотири рази порівняно зі звичайними методами. Також заявлено про зменшення використання іридію, що має знизити собівартість підкладки більш ніж на 80% за пластину.

Що це означає насправді

Сам по собі прекрасний матеріал нічого не вирішує — потрібні ще контакти, діелектрики, інтерфейси, травлення, корпуси, охолодження, вимірювання надійності і весь інший “нудний”, але дорогий світ виробництва. Лабораторія може довести принцип, але саме фабрика має довести, що його можна раціонально використовувати в масштабі. Поки що йдеться про важливий, але проміжний крок — не про кінець кремнієвої ери, а про появу серйозного конкурента в окремій, вузькій, але дуже важливій для енергетики й електромобілів ніші.

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