Експерти розповіли, як можна використовувати старий смартфон

Після покупки нового смартфона залишається питання, що робити зі старим гаджетом. Адже часто ще цілком робочий гаджет відправляється припадати пилом на полицю. Цього можна уникнути – розповідаємо як.





Звичайно, якщо ви вирішили продати застарілу модель, то ці поради вам не знадобляться. Але не забудьте перед врученням новому власникові очистити свій девайс. Або ж візьміть на озброєння один з цих варіантів.

1. Перетворіть смартфон в камеру відеоспостереження або веб-камеру

Якщо пристрій ловить Wi-Fi, з нього може вийти камера. На старий і новий смартфон встановіть відповідну програму (наприклад, Alfred, Ivideon, Home + Security і ін.) і закріпіть старий пристрій так, щоб у нього був доступ до огляду і живлення.

Якщо ж у вашого ПК немає камери, замініть її смартфоном. Завантажте програму на зразок EpoCam, iVCam і ін. і підключіть пристрій через USB-порт або по Wi-Fi. Навіть якщо камера є, можна використовувати гаджет для зйомки з іншого ракурсу.

2. Використовуйте тільки для занять, які садять акумулятор

Тут все просто: завантажте улюблені ігри по Wi-Fi і більше не бійтеся, що акумулятор розрядиться або вас перервуть дзвінком чи повідомленням. Або, щоб не займати новий смартфон, можна вести розмови в Skype і Zoom у старому пристрої та одночасно приймати повідомлення на новому. Якщо у смартфона великий екран, з нього вийде непогана читалка – використовуйте відповідну програму для читання книг (Litres, MyBook, Bookmate та ін.)

У старих смартфонів є кілька не самих звичних сценаріїв використання – не обов’язково їх викидати або продавати

Також на старому гаджеті можна прослуховувати музику або дивитися фільми, не саджаючи батарею нового.

3. Використовуйте як будильник

Просто включите на девайсі будильник (або включіть додаток – Pillow, Sleep Cycle, Sleep Time і ін.) і спокійно залишайте новий смартфон за межами спальні, щоб не відволікатися перед сном.

4. Замініть пульт для телевізора

Якщо пульт для ТВ зламався, загубився, в ньому сіли батарейки, не поспішайте купувати новий. Встановіть на старий смартфон додаток-пульт – вони є практично для кожної марки телевізорів.

5. Перетворіть в комп’ютерну мишу

Додаток, що перетворює смартфон в комп’ютерну мишу, також існує (Remote Mouse, Air Keyboard). Потім підключіть пристрій до ПК через USB-порт, Bluetooth або Wi-Fi.

Майте на увазі – з новим смартфоном може трапитися все що завгодно, і непогано мати під рукою запасний пристрій на час ремонту. До того ж його завжди можна передати дитині або комусь із членів сім’ї – головне, щоб гаджет ловив мобільний сигнал та Wi-Fi і в ньому працювала камера. Також можна встановити на пристрій батьківський контроль.

Всі ці способи дозволяють продовжити життя смартфону, але якщо гаджет зовсім вийшов з ладу, то тут вже прийшов час його екологічно утилізувати.