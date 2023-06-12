ТОП-7 причин купить телефон Samsung

Приобретение нового гаджета — значимое событие, ведь большинство покупателей используют устройство не менее двух-трех лет. Поэтому стоит отдать предпочтение продукции ведущих брендов и купить телефон Apple, Samsung или Xiaomi — производителей, которые предлагают надежные и долговечные гаджеты. Айфоны часто недоступны для пользователей из-за высокой цены. Смартфоны Samsung стоят дешевле и практически не уступают «‎яблочным» устройствам по техническим характеристикам.

Аргументы в пользу покупки телефона Samsung

При покупке нового телефона 9 из 10 пользователей ориентируются на продукцию марки, которой пользовались раньше. Однако узнав о достоинствах смартфонов Samsung, потенциальные покупатели поменяют свои предпочтения. Преимущества и характеристики корейских гаджетов:

Многозадачность. Большинство моделей бренда оснащены широким экраном с высоким разрешением — минимум 1280х720 пикселей. У флагманских устройств этот показатель достигает 2560х1440 пикселей. Благодаря широкому экрану удобно одновременно работать с несколькими открытыми приложениями.

Более 50 деловых и развлекательных приложений, в том числе Smart Switch, Health, Smart Things, Pay, Bixby. Предусмотрена возможность работы с приложением Microsoft Office, которое широко используется в деловой среде. Пользователи могут просматривать файлы Word, Excel, PowerPoint без предварительной установки программного обеспечения.

Режим Dex позволяет подключать телефон к полноценному монитору, смарт-телевизору и периферийным устройствам. В результате смартфон можно использовать в качестве полноценного персонального компьютера.

Ускоренная зарядка. В современных моделях реализована технология сверхбыстрой зарядки. За считанные минуты устройство заряжается для бесперебойной автономной работы в течение нескольких часов.

Повышенный уровень безопасности. Технология Knox — платформа безопасности, которая надежно защищает личные данные пользователей. Она выполняет шифрование информации, передаваемой в сети, пресекает попытки взлома и несанкционированного доступа. С помощью Knox можно безопасно хранить PIN-коды, ключи аутентификации, пароли.

Биометрическая защита. Когда пользователь не использует телефон, посторонние люди не смогут обойти блокировку экрана. Чтобы получить доступ к управлению смартфоном, нужно пройти процедуру аутентификации по отпечатку пальца или распознаванию лица.

Опция Pass для управления паролями. Благодаря технологии невозможно запутаться даже среди большого количества логинов и паролей. Настройки позволяют использовать Pass совместно с биометрической аутентификацией, что повышает уровень защиты вдвое.

Отдельно стоит отметить опцию Find my mobile, при помощи которой можно обнаружить потерянный смартфон Samsung. В web-браузере определяется последнее местоположение устройства.

Управление бытовой техникой и приборами в рамках технологии «Умный дом» выполняется при помощи приложения Smart Things. Поддержка технологии 5G способствует повышению скорости обмена данными в сети.