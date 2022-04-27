Як розширити оперативну пам’ять на будь-якому смартфоні в три кліки

Нестача оперативної пам’яті – основна причина повільної роботи на будь-якому телефоні під керуванням Android. Коли «оперативки» недостатньо, робота з гаджетом перетворюється на суцільну муку. Але як бути, адже встановити додаткову плашку за аналогією з настільним комп’ютером або ноутбуком на смартфон не можна. Проте рішення все ж таки є. У цій статті ми розповімо, як розширити оперативну пам’ять вашого Android лише за кілька кліків.





Не секрет, що сучасні смартфони сьогодні за своїми технічними характеристиками наблизилися до настільних комп’ютерів і ноутбуків. Проте проблема з нестачею «оперативки» на телефонах Android не втрачає своєї актуальності й досі.

Ресурсоємні програми, важкий контент і вимогливі ігри – все це призводить до того, що наші смартфони потребують постійного апгрейду. І незважаючи на той факт, що фізично додати додаткові мегабайти RAM на телефон практично неможливо, ми знайшли спосіб, як розширити оперативну пам’ять практично на будь-якому смартфоні Android програмним способом.

Йдеться про створення на внутрішньому накопичувачі вашого пристрою спеціального розділу — SWAP файлу, який є аналогом файлу підкачки Windows і здатний перетворювати не задіяні мегабайти на віртуальну оперативну пам’ять RAM. Створення SWAP файлу буде особливо актуальним для власників бюджетних смартфонів, а також для тих, хто часто працює з вимогливими програмами.

Як створити SWAP файл за допомогою програми

Програма “SWAP – No ROOT” для Android дозволяє створити SWAP файл всього в кілька кліків і збільшити обсяг оперативної пам’яті до 2 Гб. Головна умова – наявність достатнього обсягу пам’яті на внутрішньому накопичувачі пристрою.

Математика проста – на кожні 512 Мб «оперативки» потрібно від 32 ГБ на внутрішньому накопичувачі. Інакше є ризик, що ефект виявиться протилежним. Головною особливістю програми є той факт, що на відміну від аналогів, SWAP-No ROOT дозволяє розширити RAM без рутування гаджета.

Для того щоб збільшити обсяг «оперативки» на телефоні Android за допомогою програми SWAP — No ROOT, потрібно три простих кроки:

Встановлюємо програму з магазину Play Маркет і погоджуємося з умовами користувальницької угоди;

Встановлюємо розмір нашого майбутнього SWAP файлу та погоджуємося з тим, що обсяг нашого внутрішнього накопичувача буде зменшено на це значення;

Чекаємо на створення SWAP файлу і чекаємо підтвердження від системи.

Висновок

Незважаючи на простоту такого способу, ми рекомендуємо застосовувати його тільки в тому випадку, якщо є очевидні проблеми з нестачею оперативної пам’яті на вашому пристрої. Справа в тому, що постійне використання файлу підкачки в Android може витрачати ресурс вашого накопичувача.

Після створення SWAP файлу він виступає в ролі буфера для оперативної пам’яті, задіявши для цього вільні мегабайти на внутрішньому накопичувачі. При цьому щоразу при зверненні до внутрішньої пам’яті відбувається цикл перезапису в її осередках. Висновок простий – якщо ваш смартфон і так справляється зі щоденними завданнями, то не варто намагатися зробити з нього “ракету”. Краще навряд чи буде, а от нашкодити пристрою цілком реально.