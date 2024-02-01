Як правильно протирати екран монітора чи телевізора: поради від вирбників

Ми вже розповідали, як правильно протирати екрани смартфонів. У випадку з мобільними гаджетами основна небезпека полягає у знищенні олеофобного покриття, завдяки якому пальці краще ковзають поверхнею екрана і не залишають відбитків. Від подряпин, які можуть виникнути, захистить скло або плівка. Для моніторів, ноутбуків і телевізорів це не актуально. Захисту в таких екранів немає, тому правила гри тут змінюються кардинально.

Як прибрати пил і незначні забруднення

Якщо екран запорошений, але на ньому немає серйозних забруднень, не потрібно ускладнювати. Для видалення пилу достатньо будь-якої м’якої безворсової тканини, в ідеалі – спеціальної серветки з мікрофібри. Але в мережі можна зустріти й такі незвичайні поради, як застосування кавового фільтра як серветки.

Щоб запобігти появі пилу на екрані ноутбука, варто накривати клавіатуру чистою серветкою з мікрофібри. Оскільки на клавіатурі неминуче накопичується пил, під час закриття кришки він потрапляє і на екран. Серветка захистить екран.

Якщо на екрані є незначні забруднення (відбитки пальців, сліди від комах тощо), то насамперед варто спробувати прибрати їх усе тією ж серветкою. Але якщо це не допомагає, слід перейти до більш серйозних засобів.

Які засоби допоможуть прибрати сильні забруднення

Забруднення (краще їх, звісно, взагалі не допускати) варто видаляти злегка вологою серветкою. Не мокрою, а саме вологою. В ідеалі використовувати для цього дистильовану воду. Так, наприклад, рекомендує чинити Samsung під час очищення екрана телевізора. Для видалення серйозніших забруднень у воду можна додати трохи звичайного оцту.

Якщо і це не допомагає, варто скористатися спеціальними засобами для чищення. І тут потрібно бути особливо обережним. Зверніться до інструкції або поставте запитання компанії-виробнику, які засоби вони рекомендують. Бренди можуть вказувати різні засоби.

Так, ViewSonic рекомендує використовувати очисники з вмістом ізопропілового спирту не більше 70-75%. Деякі виробники рекомендують використовувати спеціалізований засіб, але не уточнюють, який саме. У цьому плані особливою педантичністю відрізняється Apple, яка пропонує користувачам купити фірмову серветку за 1000 гривень.

Під час використання засобів для чищення основна небезпека – пошкодження покриття, зокрема антивідблискового (може статися непоправне). Тому потрібно застосовувати тільки безпечні засоби, призначені для протирання екранів, наприклад, на основі ізопропілового спирту. Це можуть бути як вологі серветки, так і спрей.

Врахуйте, що під час використання спеціалізованого засобу на екрані можуть залишатися розводи (навіть якщо на етикетці написано “не залишає розводів”). Тому перш ніж купувати щось, почитайте відгуки або придбайте упаковку меншого об’єму для проби. Також має сенс спочатку перевірити засіб на маленькій ділянці екрана. Розводи також можуть залишатися через невідповідну або забруднену тканину, на яку ви нанесли засіб для чищення.

Що робити не можна

Виробники не рекомендують застосовувати побутові та абразивні засоби для чищення, засоби на основі аміаку, спирту, бензолу, ацетону, воску, гігієнічні вологі серветки. Не можна використовувати етиловий спирт, відбілювачі. Також не рекомендується використовувати мило або мильний розчин через вміст лугу.

Крім використання невідповідних засобів для чищення, є й інші дії, які вкрай небажано робити під час очищення екрана:

не протирайте монітор, що працює, або ноутбук;

не використовуйте паперові серветки і рушники, оскільки вони можуть подряпати екран;

не розпилюйте засоби для чищення (або воду) безпосередньо на екран – тільки на тканину;

не використовуйте занадто багато мийного засобу;

не використовуйте надмірно вологі серветки; не тисніть на екран занадто сильно.

Особливості глянцевих і матових екранів

Глянцеві екрани витримують вплив більш агресивних засобів для чищення, завдяки скляному покриттю. Тому список можливих засобів буде ширшим. Наприклад, HP допускає використання засобу для очищення скла, якщо екран скляний (зокрема, в статті згадується засіб для чищення американського бренду Windex). Проте перед застосуванням все одно краще ознайомитися з інструкцією і точно дізнатися, який засіб можна застосовувати.

Матові монітори можна протирати тільки засобами з вмістом ізопропілового спирту.