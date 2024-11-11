Чому герой Кіану Рівза у фільмі «Джон Вік» завжди тримає пістолет під нахилом?

Усі чоловіки люблять бойовики – тут сперечатися нема про що. Виросли на фільмах, повних видовищних перестрілок і динамічних сутичок, багато хто з нас відчуває справжній адреналін від добре поставлених бойових сцен.

І якщо ви теж належите до числа таких глядачів, то напевно бачили знамениту серію фільмів про Джона Віка.

У фільмах про Джона Віка увагу привертає не тільки ефектно поставлена хореографія бойових сцен, а й його унікальна манера тримати зброю в руках. На відміну від більшості кіногероїв, Джон Вік, якого грає Кіану Рівз, часто тримає пістолет під особливим нахилом, що стало фірмовою рисою його стилю ведення вогню.

Однак як не дивно, це не просто режисерський прийом для видовищності. Такий підхід відображає реальні бойові тактики та підкреслює серйозність і підготовку Віка як професійного кілера.

У цій статті ми розберемо, чому Джон Вік тримає зброю саме так і як метод стрільби робить його ще більш небезпечним противником на екрані.

Методика цієї стрільби називається Center Axis Relock (C.A.R.), і так, вона дійсно існує

Використовуючи метод C.A.R., стрілець тримає зброю притиснутою близько до тіла під невеликим кутом, із зігнутими ліктями і з центром зброї, вирівняним по лінії носа і домінуючого ока стрільця.

Вперше цю методику стрільби винайшов британський детектив і оперативник Пол Кастл, який пропрацював у правоохоронних органах понад 30 років. Після виходу на пенсію він створив методику, що підвищує безпеку та ефективність дій співробітників правоохоронних органів в умовах ближнього бою. Його новаторський підхід до самооборони та навчання поводження з вогнепальною зброєю зробив його одним із провідних експертів у цій галузі.

Як працює методика C.A.R.?

Пол Кастл говорив, що оскільки більшість ситуацій застосування вогнепальної зброї в поліцейських відбувається на коротких дистанціях і в обмеженому просторі, тримання пістолета близько до тіла дає змогу стрільцю швидко реагувати на загрози в умовах тісного контакту, де є великий ризик спроби супротивника напасти, наприклад, із-за рогу та спробувати захопити або вибити зброю.

У випадках спроби відібрати зброю, техніка C.A.R. допомагає поліцейському ефективніше утримувати над нею контроль, використовуючи фізику свого тіла, лікті або сам пістолет для самооборони, що мінімізує ризик його втрати.

Проблема бачення і прицілювання

Зір для стрільця – це теж дуже важливий момент, який слід враховувати. Нерідко у стрілецькій практиці використовують рівнобедрену стійку з бінокулярним методом прицілювання, коли людина вчиться цілитися з відкритими обома очима; складна практика, тому що у вас двоїться в очах, і на те, щоб прицілитися, йде кілька секунд. Через що багатьом людям зручніше під час прицілювання просто закрити одне око.

Система C.A.R. вирішує цю проблему, усуваючи двоїння в очах, даючи змогу наводити зброю обома відкритими очима. Тримаючи вогнепальну зброю близько до тіла, стрілець може тримати обидва ока відкритими і сканувати навколишнє середовище на предмет потенційних загроз. Це особливо корисно в ситуаціях, коли стрільцю необхідно вразити кілька цілей або оцінити навколишнє середовище для знаходження потенційного укриття або шляхів відступу.

Також метод C.A.R. підвищує стійкість стрільця і знижує віддачу від пострілу зі зброї на коротких дистанціях. І на відміну від класичної стійки стрільби, коли пістолет треба утримувати витягнутими вперед руками, під час використання техніки C. A. R. руки мають бути зігнуті, щоб зменшити м’язову стомлюваність стрільця і підвищити його мобільність.

Ще одна перевага C.A.R. – це економічність рухів: зброя завжди перебуває близько до тіла, що прискорює її перезаряджання, а також розширює поле зору, даючи змогу краще контролювати простір перед собою.

Застосування методу C.A.R. у поліції США

На сьогоднішній день метод C.A.R. офіційно прийнятий більш ніж у 20 штатах США і активно використовується в ряді поліцейських підрозділів.

Якщо противник перебуває на великій відстані, поліцейський може випрямити руки і прийняти класичне бойове положення для прицільної стрільби. У цьому плані методика C.A.R. дуже універсальна і може бути адаптована до різних сценаріїв ведення стрільби, і стрілець може легко перемикатися з дворучного хвата на одноручний, якщо це необхідно.

Також техніка C.A.R. зручна для стрільби із сидячого положення, наприклад, у салоні патрульного автомобіля, машинах, що корисно для інкасаторів, поліцейських і охоронців.

Таким чином, C.A.R. – це ідеальна техніка ведення вогню на близькій дистанції (до 7 метрів), яка може значно підвищити безпеку самого оперативника.

Зображення з ігор Splinter Cell і Watch Dogs (де персонажі також використовують техніку C.A.R.)

І навіть незважаючи на необхідність тренувань для освоєння методики, вона активно популяризується в масовій культурі, включно з фільмами, як-от «Джон Вік», і відеоіграми серії Splinter Cell.

Тож незалежно від того, чи працюєте ви в правоохоронних органах, у сфері безпеки, чи є відповідальною цивільною особою, зацікавленою в оборонній стрільбі, система CAR – це навичка, яку варто опанувати.