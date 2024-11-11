Українцям дзвонять незнайомці по відеозв’язку: чим це небезпечно

Телефонні шахраї стали частіше телефонувати українцям за допомогою відеозв’язку. На практиці ця схема виявляється небезпечнішою за інші, адже жертва до останнього моменту не розуміє, що розмовляє з аферистами – зловмисники використовують навички соціальної інженерії або дізнаються потрібну інформацію обхідними способами, які відрізняються від звичних схем. Є кілька причин, чому шахраї телефонують своїм жертвам по відеозв’язку.

Отримують доступ до даних на екрані

Найчастіше в цій схемі шахраям потрібне не обличчя власника, а інша функція, яка доступна під час відеодзвінка – демонстрація екрана. Увімкнути її можна, наприклад, у WhatsApp, тому аферисти зазвичай і обирають цей месенджер для дзвінків. Зловмисники телефонують від імені співробітника банку або Дії і під різними приводами просять жертву відкрити відповідний додаток. У ньому шахраї можуть побачити дані про картки абонента, залишок на рахунку, паспортні дані та іншу інформацію, яку надалі використовують для корисливих цілей.

Особливість цієї схеми в тому, що саму жертву не просять передавати жодних даних, тому та може і не розпізнати, що в цей момент розмовляє з телефонними аферистами. Зловмисники водночас можуть переконувати абонента в тому, що процес повністю безпечний і доступ до запису екрана має тільки автоматична програма або робот.

Імітують роботу співробітника банку

Шахраї рідко працюють поодинці – зазвичай аферисти мають власний «кол-центр», який дає змогу не тільки масово обдзвонювати жертв з різних номерів кількома людьми, а й імітувати роботу банківських операторів.

Під час звичайних телефонних розмов абонент може чути шум на задньому плані (голоси, звуки телефонів, клавіатур тощо), що створює враження, ніби телефонують справді з офісу. Відеозв’язок дає змогу шахраям підкріплювати свою схему ще й візуально: жертвам телефонують аферисти в офіційній формі, а навколишній простір нагадує робоче місце банківського працівника.

У сукупності з логотипом банку, який зловмисники часто ставлять як фотографію профілю, чимало абонентів починають вірити, що їм справді телефонують справжні банківські співробітники. А після цього шахраям залишається тільки виманити у жертви особисті дані або попросити повідомити код з SMS.

Збирають дані біометрії

На сьогодні багато сервісів і організацій використовують біометрію: для входу в акаунт, виконання дій, здійснення платежів тощо. Шахраї можуть бути націлені саме на ці дані, а саме на скан обличчя власника. І хоча в такий спосіб аферистам складно проводити фінансові операції (наприклад, здійснювати дії в банкоматі з підтримкою біометрії або розплачуватися «посмішкою»), є й інші варіанти розвитку подій. За допомогою скану обличчя аферисти можуть намагатися увійти в різні сервіси, наприклад, на портал Держпослуг або в інші додатки, де є підтримка входу за біометрією.

Викликають довіру особистою присутністю

Ще одна, хоч і менш поширена причина переходу шахраїв на відеодзвінки – спроба викликати довіру жертви. Як показує практика, особисті розмови з більшою ймовірністю змушують абонента повірити в слова зловмисників, оскільки вони бачать перед собою конкретну людину. Часто на цю роль телефонні шахраї набирають людей із зовнішністю, що викликає прихильність до себе оточення.

Як не попастися на шахрайство за відеодзвінком?

Ця схема небезпечніша за інші, бо непомітно дає аферистам доступ до особистої інформації жертви. Однак і розпізнати її простіше – для свого захисту достатньо: