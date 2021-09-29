Українцям назвали причини їхати в Єгипті саме у Шарм-ель-Шейх

Опитування та статистика показали, що громадяни України обожнюють відпочинок у Шарм-ель-Шейх. Це чудовий курорт для відпочинку родиною. Тут багато архітектурних та історичних пам’яток, розвинута інфраструктура.





Лише за минулий рік Єгипет відвідала рекордна кількість українців. Майже 1,2 млн громадян провели свої канікули та відпустки на узбережжі Середземного та Червоного морів. Такий туристичний бум зумовлено не безпідставно: гарний сервіс, демократичні ціни, багацько можливостей для відпочинку.

Клімат Єгипту дозволяє відпочивати на узбережжі Червоного моря з квітня по листопад. Навіть у грудні середня температура повітря становить 24 градуси тепла. Тропічний клімат і мала кількість опадів дає змогу круглий рік приймати туристів звідусіль. Навіть у пандемію коронавірусу Єгипет першим відкрив кордони для відпочинку.

Топ 5 причин відвідати Шрам-ель-Шейх

Чи знали ви, що саме Червоне море вважають найкрасивішим та найчистішим. Тут є унікальні коралові рифи та риби казкової краси. Дайвінг (підводне плавання) — дуже популярний різновид відпочинку на курорті. Пірнати обожнюють дорослі та діти. Це перша з причин, чому така велика кількість охочих приїхати на відпочинок у Шарм-ель-Шейх.

Готелі — на будь-який смак та бюджет. Дуже великий вибір місць для проживання. Чудові умови, нові меблі, чисті ошатні кімнати. Навіть бюджетні номери приємно здивують українців, які вперше сюди приїхали. Працюють заклади люксового сегмента, закриті вілли, та бюджетні апартаменти відкриті для вас 24/7. Чимало басейнів та аквапарків дозволяють відпочивати с комфортом.

Екскурсії — є що подивитись і куди поїхати. Відвідайте Єрусалим, поплавайте у Мертвому морі. Можливі прогулянки до безлюдного острова та до інших цікавих місцин чекають на вас.

Шопінг — українці привозять із Шарм-ель-Шейху екзотичні фрукти, брендовий одяг та косметику. Тут розташований великий ринок. На ньому можна купити прикраси місцевих ювелірів, ароматичні свічки та масла, килими, та взагалі будь-що.

Насичене нічне життя міста та розваги: від екстремальних видів спорту до вечірніх прогулянок із родиною. Також окремо слід відзначити смачну кухню: морепродукти, делікатеси та солодощі вражають своїми смаками та різномаїттям.

Сам курорт складається із декількох районів. Це сучасний, розвинутий комплекс, де мільйон можливостей максимально насолодитись відпочинком. Хочете ніжитись на піщаному пляжі? Тоді обирайте путівку до Шарм-ель-Майя. Якщо прагнете відпочивати на кораловому рифі, краще зробити зупинку у Шаркс-Бей. У бухті Рас-Умм-ель-Сід найкраще розкривається життя морських мешканців. До речі, саме у бухті розташовані найдорожчі готелі.

Придбати тур можна через туристичні агенції. Із сучасними можливостями та доступом до інтернету путівку легко замовити онлайн. Турагенція Анекс-тур пропонує путівки в Шарм вже давно https://anex-tour.com.ua/countries/egypt/tur_sharm_el_sheyh/ Протягом останніх років компанія стала справжнім експертом у цьому напрямку. Комфортні та вигідні умови, гарантії, мінімум вашого часу на підготовку — саме так мають працювати справжні профі. Будь-які консультації щодо поїздок надаються безкоштовно.