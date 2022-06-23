Що таке системи Mesh та які з них вважають найкращими

Якщо одного роутера вже недостатньо для роздачі інтернету на весь будинок або офіс, на допомогу прийдуть системи Mesh. Пристрої створюють одну безшовну мережу, а гаджети автоматично підключаються до вузла з найсильнішим сигналом.





Стабільний інтернет зараз потрібен не лише для розваги, спілкування у соціальних мережах, перегляду відео чи ігор. Надійне інтернет-з’єднання необхідне для роботи, для систем розумного будинку та для так званого «інтернету речей». Однак у приватних будинках, великих квартирах, офісних чи виробничих приміщеннях звичайні роутери можуть не справлятися зі своїм завданням, залишаючи сліпі зони без покриття Wi-Fi.

Вирішити це завдання можна за допомогою недорогих репітерів (повторювачів) Wi-Fi-сигналу або встановлення додаткових роутерів. Але такі рішення мають мінуси: репітери зазвичай недостатньо потужні, а окремі роутери створюють свою власну мережу. У результаті, якщо ви пересуватиметеся будинком або офісом разом зі своїм гаджетом, то він постійно перепідключатиметься до інтернету. При цьому щоразу з’єднання з мережею буде обриватися: перерветься дзвінок у месенджері, завантаження або вивантаження файлів. Завдяки Mesh такого не станеться: всі пристрої, що входять до такої системи, роздають одну мережу, до якої достатньо підключитися один раз.

Mesh-система (від англ. “осередок”) може включати безліч пристроїв, так що забезпечить набагато більшу зону покриття, ніж один роутер навіть у поєднанні з репітерами. Сучасні пристрої Mesh досить прості в установці та налаштуванні – впорається будь-який користувач навіть без звернення до служби підтримки виробника.

У Mesh-систем є один, але істотний недолік – сьогодні вони все ще значно дорожчі, ніж звичайні роутери та репітери. Втім, якщо вам треба розгорнути Wi-Fi на великій площі, то таке вкладення точно окупить себе.

При виборі Mesh-системи орієнтуйтеся на те, яку загальну площу приміщення необхідно покрити мережею Wi-Fi, які стандарти передачі даних підтримують модулі та чи можна настроїти батьківський контроль або гостьову мережу.

ZYXEL Multy X Kit 2

Одним з найпопулярніших варіантів Mesh-систем на ринку: комплект з двох пристроїв ZYXEL Multy X Kit 2.

Для початку роботи з системою необхідно встановити програму Multy X: завантажити її можна в Google Play або App Store. У докладній інструкції покроково описано, як підключити та налаштувати окремі вузли системи. Налаштування першого пристрою триватиме лише кілька хвилин. Після завершення цього процесу до мережі можна додавати наступні осередки. Потім користувач, орієнтуючись на інструкцію, легко збудує мережу Wi-Fi.

Дві бездротові точки доступу, які входять до комплекту системи ZYXEL Multy X, можна розмістити у різних частинах будинку, офісу, великої квартири або виробничого майданчика. Вони гарантують безшовну зону покриття Wi-Fi завдяки дев’яти внутрішнім антенам. Кожна точка має 4 порти Ethernet (швидкість – 1 Гбіт/с).

Діапазон частот передачі даних системи – 2.4 та 5 ГГц, швидкість – до 2133 Мбіт/сек.

TP-LINK Deco X60

Меш-система TP-LINK Deco X60 може включати два або три вузли. Виробник заявляє, що вона роздасть Wi-Fi у приміщенні площею до 650 м2 та забезпечить безперебійне підключення більш ніж сотні пристроїв.

Модель підтримує сучасні стандарти, у тому числі найновіший Wi-Fi 6 (ax), з яким вже працюють усі топові смартфони. Осередки можуть з’єднуватися один з одним по Ethernet-кабелю або Wi-Fi. При відключенні одного з модулів, решта продовжить роботу без збоїв.

Система працює у двох діапазонах: 2,4 ГГц (швидкість до 575 Мбіт/с) та 5 ГГц (швидкість до 2400 Мбіт/с). У кожного з модулів є чотири антени та два гігабітні порти з автовизначенням WAN/LAN. Окремі точки працюють одна з одною як через бездротове з’єднання, так і через кабель LAN.

Налаштувати TP-LINK Deco X60 можна за допомогою мобільної програми TP-LINK Deco. У ньому також пропонують встановити параметри батьківського контролю для пристроїв, підключених до мережі.

Keenetic Extra+Air Kit (KN-KIT-001)

Mesh Wi-Fi-система від Keenetic складається з двох інтернет-центрів: Extra та Air. Вона допоможе створити безшовну мережу у великій квартирі, офісі чи багатоповерховому будинку. Пристрої можуть з’єднатися через кабель Ethernet та через Wi-Fi. Окремо відзначимо, що система працює з Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5) та підтримує двочастотний діапазон (2,4+5 ГГц). Кожен модуль має чотири порти LAN та один USB.

Модуль Keenetic Extra як головний роутер може роздавати Wi-Fi за допомогою USB-модемів 3G/4G, використовуватися для організації хмарного сховища (якщо підключити USB-накопичувач) або USB-принтера. Модуль Keenetic Air служить для розширення зони покриття мережі та легко додається до Mesh-системи без додаткових налаштувань.

Керувати системою можна через веб-інтерфейс або мобільний додаток. У ньому також доступний інтернет-фільтр SkyDNS для батьківського контролю та вбудований блокувальник реклами AdGuard. Крім того, система має гостьовий режим, захист від кіберзагроз і свій сервіс для маскування IP-адрес.

Google Wi-Fi (3-pack)

У максимальну комплектацію Mesh-системи від Google входить три пристрої, і виробник обіцяє, що за допомогою їх можна розгорнути мережу в приміщенні площею до 1200 м2. Таке рішення підійде для торгових павільйонів, великих офісів та навчальних закладів.

Система працює з Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Основний блок має два гігабітні Ethernet-порти: WAN, призначений для підключення до інтернету, і LAN – для його роздачі в локальній мережі. Крім того, кожен маршрутизатор має адаптер Bluetooth.

Меш працює у двох діапазонах, що дозволяє більш ефективно розподілити завдання між точками Wi-Fi.

Для підключення системи потрібна мобільна програма Google Home та обліковий запис Google. Нічого складного в налаштуванні немає – вона триватиме лише кілька хвилин. Додаток навіть підкаже найбільш оптимальні місця розташування модулів системи.

Tenda MW5s

Tenda MW5s складається із трьох блоків і підійде для створення мережі Wi-Fi у приміщенні площею до 300 м2. За необхідності можна придбати додаткові модулі: так зону покриття вдасться збільшити до 557 м2. Одночасно підключатися до мережі може до 60 користувачів (при активованому режимі підвищеної продуктивності). Осередки підтримують актуальні стандарти Wi-Fi, зокрема Wi-Fi 5 (ac).

Налаштувати систему може навіть недосвідчений користувач, а управління зрозуміло на інтуїтивному рівні. Модулі підключаються один до одного автоматично, а також автоматично відбувається перемикання пристроїв користувача між зонами роботи кожної точки. Незважаючи на доступну вартість, система також дозволяє настроїти батьківський контроль та гостьову мережу.

Кожен модуль оснащений двома гігабітними портами, а за покращення прийому та передачі сигналу від основного роутера відповідають зовнішні підсилювачі, що працюють у двочастотному діапазоні – 2,4 та 5 ГГц. Для сигналу від дводіапазонних антен навіть товсті стіни не будуть перешкодою.

Mercusys AC1200 Halo S12

Система Mercusys AC1200 Halo S12 продається в комплекті із двох або трьох Mesh-вузлів. Мережа, утворена трьома модулями, здатна покривати приміщення площею до 180 м2. Налаштувати її можна за допомогою однойменної мобільної програми Mercusys. Кожен модуль має три гігабітні порти з автоматичним визначенням WAN і LAN.

Усього до Mercusys можна підключити більше ста пристроїв, і всі вони матимуть доступ до максимальної швидкості передачі даних завдяки технології MU-MIMO. Mesh-система також використовує технологію Beamforming для концентрації сигналу в напрямку підключених гаджетів. А за допомогою функції батьківського контролю можна обмежити час, що проводиться дітьми в мережі, та контент, до якого вони будуть мати доступ.

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4)

Комплект ASUS ZenWiFi AX Mini представлений у двох кольорах: чорному та білому. Набір може включати два або три пристрої, один з яких – головний роутер. Так, модифікація 3-pack, що складається з роутера та двох додаткових модулів, здатна забезпечити покриття Wi-Fi на площі до 450 м2.

Основний маршрутизатор оснащений портами WAN та LAN, а додаткові модулі – лише LAN. Усі точки підтримують двочастотний діапазон (2,4 та 5 ГГц) та систему AiProtection Classic, яка гарантує інформаційний захист: блокування заражених пристроїв, небезпечних сайтів тощо. Пристрої можна налаштувати через веб-інтерфейс або за допомогою програми ASUS Router, зокрема встановити параметри батьківського контролю.

Mesh від ASUS підтримує стандарт Wi-Fi 802.11 ax (Wi-Fi 6) в обох діапазонах частот, що гарантує пропускну здатність до 1800 Мбіт/с. Такі високі показники дозволяють навіть запускати стрімінг відео з роздільною здатністю 8K.