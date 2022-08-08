Кавуни за 200 тисяч гривень: чим вони відрізняються від звичайних

Кавуни — один із найулюбленіших літніх смаколиків українців. У нехарактерний для нього сезон привізні кавуни в супемаркетах можуть коштувати досить дорого. Але наприкінці літа — на початку осені ціна на цю ягоду падає, і купити її можуть практично всі.





Українцям важко уявити, що за один кавун хтось викладає кількасот тисяч гривень.

Але це справді так. Є кавуни, ціна яких доходить до кількох тисяч доларів. Продають їх на спеціальних аукціонах, а охочі купити затято торгуються і вважають удачею отримати цю велику ягоду за такою нечуваною ціною.

Йдеться про японський сорт Денсуке.

Що такого у цьому кавуні?

Чому його продають та купують за такі величезні гроші?

Кому і коли спало на думку створити подібний сорт?

Рідкісний смак чи примхи мільйонерів?

Кавуни Денсуке зовні відрізняються від своїх побратимів.

Круглий, гарної форми кавун має настільки темно-зелену шкірку, що вона здається чорною. Властивих іншим кавунам смужок у цього сорту немає. А точніше їх не видно через дуже темний колір.

Вага – близько 8 кг і трохи більше.

Усередині – яскрава, насиченого червоного кольору м’якоть. Кісточок практично немає, скибочки з контрастом чорної шкірки і червоної м’якоті виглядають дуже ефектно.

За відгуками смак у Денсуко дуже солодкий, насичений. Але загалом характерний для інших кавунів.

Проте їх продають за величезні гроші. Проводяться спеціальні аукціони. Їх результат – від 4500 до 7000 доларів. Для порівняння — це в 4500 разів дорожче за херсонські.

Але чому такі дорогі кавуни купують?

Звідки вони взялися?

Не від хорошого життя

З’явився сорт Денсуке у 1980-х роках. На Хоккайдо в поселенні Тома рисівники зазнали серйозних збитків. Урожай був маленьким через погодні умови. А світові ціни на рис різко впали через конкуренцію з виробниками інших країн з дешевою вартістю праці та великими площами обробки.

Японські селяни почали шукати методи виправити свої справи. І посадили по краю ділянок кавуни. Денсуке так і перекладається – дар рисового поля.

Але простий продукт збитків не покрив би. Тоді рисівники з Хоккайдо вирішили зіграти на любові до екзотики. У січні під укриття сіється насіння двох різних видів кавунів. Коли вони підростуть, ще взимку їх пікірують.

А ось потім починається найцікавіше. Вручну схрещуються представники двох різних видів. У природі вони потомства не дали б. Тому японський чорний кавун не є новим сортом, а результатом штучного схрещування.

Зі ста рослин ягоди з’являться лише на кількох. Їх поміщають у елітні умови. У укритті, на спеціальних підносах, що надають гарну форму, при строгому контролі температури та вологості. Все зайве листя і зав’язі видаляються. Одна рослина має одну ягоду. Дуже ніжний схрещений варіант без захисту людини не виживає.

Потім відбраковуються всі кавуни з дефектами форми та плямами. Їх збувають у супермаркетах по всьому світу приблизно по 140$. Зрідка вони бувають у елітних магазинах Києва.

Ідеальні чорні кавуни полірують до сяйва, обплітають сіткою і для збереження поміщають в індивідуальні коробки.

Як унікальні коштовності їх продають на аукціоні поштучно.

Але чому така висока ціна на чорні ягоди?

Японські фруктово-ягідні екзоти

Така висока ціна складається завдяки трьом факторам.

Японські багаті люди – великі шанувальники екзотики. У цій країні проводиться безліч аукціонів найдивніших плодів від квадратних кавунів до так званого небесного манго по 100 000 гривень за штуку. Здобути і з’їсти таку екзотику в країні вважається прикметою, яка приносить удачу.

Друга причина — ходять легенди про особливий, неповторний смак Денсуке . Навіть якщо це не так, власники, котрі заплатили величезні гроші, міф не спростовують.

По-третє, денсуке дуже мало. Через складність технології на рік отримують не більше сотні ідеальних чорних ягід для аукціону.