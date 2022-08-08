LG випустила новий планшет вперше з 2019 року

Найкращі роки планшетів LG залишилися в минулому. Якщо озирнутися назад, виявиться, що найпопулярнішими були моделі 2013-2015 років (LG Pad з різними цифрами в назвах). Останнім часом ніяких анонсів від компанії не було, але щойно зовсім несподівано і без зайвого галасу корейці випустили новий планшет – LG Ultra Tab .





Основні характеристики LG Ultra Tab

LG Ultra Tab оснащений екраном діагоналлю 10,35 дюйми, виконаним за технологією IPS LCD. Дисплей має співвідношення сторін 5:3 і пропонує роздільну здатність 2000 x 1200 пікселів з базовою частотою оновлення 60 Гц, ним можна керувати як пальцями, так і стілусом Wacom.

Для відеозв’язку використовується 5-мегапіксельна селфі-камера, а ззаду стоїть камера на 8 МП з автофокусом. Також планшет оснащений 4 динаміками, має розміри 157,3×247,6×7,1 мм та важить трохи більше 450 грамів. Працює новинка під керуванням ОС Android 12.

Рушійною силою LG Ultra Tab є процесор Qualcomm Snapdragon 680. Це 8-ядерний чіпсет, виготовлений за 6-нанометровою технологією. Він має 4 ядра Cortex-A73 2400 МГц та 4 ядра Cortex-A53 1800 МГц. Доступна єдина конфігурація на 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті, але останню можна розширити, оскільки пристрій має слот для карт пам’яті microSD.

Акумулятор у новому планшеті LG має ємність 7040 мАг. У комплект поставки входить зарядний пристрій QC 3.0 потужністю 16.2 Вт, за допомогою якого можна заряджати акумулятор через порт USB type C – схоже, процес зарядки займатиме набагато більше часу, ніж хотілося б.

Ціна LG Ultra Tab встановлена ​​у розмірі 462 000 південнокорейських вон, що за актуальним курсом становить 355 доларів. У продаж планшет надійде на корейському ринку, чи він вийде за межами цієї країни – ще не відомо.