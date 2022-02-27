Hardnews
В українські IT війська вступило більше 118 000 людей: як туди потрапити
Міністерство цифрової трансформації України, Михайло Федоров, оголосило про створення ІТ-військ, які мають боротися з російськими ЗМІ та іншими ресурсами ворога в інтернеті.
Для організації дій створено спеціальний телеграм-канал. На ньому щодня викладаються спеціальні завдання, які потрібно виконувати. Завдання не важкі, впоратись з ними зможе майже кожен користувач ПК, але вони можуть боляче вдарити по машині пропоганди Росії та зазомбованому населенню.
“У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо”, — зазначив міністр.
На момент написання новини в IT війська вступило понад 118 000 добровольців.