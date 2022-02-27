Hardnews

В українські IT війська вступило більше 118 000 людей: як туди потрапити

27.02.2022
Менше хвилини

Міністерство цифрової трансформації України, Михайло Федоров, оголосило про створення ІТ-військ, які мають боротися з російськими ЗМІ та іншими ресурсами ворога в інтернеті.


Для організації дій створено спеціальний телеграм-канал. На ньому щодня викладаються спеціальні завдання, які потрібно виконувати. Завдання не важкі, впоратись з ними зможе майже кожен користувач ПК, але вони можуть боляче вдарити по машині пропоганди Росії та зазомбованому населенню.

Новини по темі

“У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо”, — зазначив міністр.

На момент написання новини в IT війська вступило понад 118 000 добровольців.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
Tags
27.02.2022
Менше хвилини

Новини по темі

США, Японія, Тайвань та Сінгапур готові запровадити технологічні санкції проти Росії

23.02.2022

У мережі з’явилися якісні зображення Xiaomi Redmi K50 Pro

23.02.2022
Київстар 4G

В Украине наблюдается рост популярности планшетов с 4G

22.02.2022

Названо моделі кращих смартфонів зі знімним акумулятором в 2022 році

21.02.2022
Back to top button