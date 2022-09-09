Польські дрони-камікадзи вже на фронті: вони призначені для знищення бронитехніки

Про закупівлю польських дронів Warmate повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram. Громадяни України зібрали близько $1,7 млн, які потім були спрямовані на закупівлю «армії безпілотників», а точніше, 40 безпілотників Warmate . Федоров додав, що половина з них уже потрапила на фронт, а інші двадцять найближчими тижнями підуть до солдатів.





Дрони-камікадзе Warmate – що це за зброя?

Безпілотники Warmate – це так звані циркуляційні боєприпаси, тобто, образно кажучи, дрон у вигляді керованої бомби . Він може нависати над областю, чекаючи, поки ціль буде обрана, а потім просто влучає прямо у ворога, звичайно, будучи знищеним у процесі. Звідси і назва дрона-камікадзе. Warmate може залишатися в повітрі приблизно 70 хвилин. і відмінно підходить для атаки бронетехніки.

Цікаво, що безпілотник може працювати не тільки в бойовій схемі, але і як спостережна одиниця, літаючи на висоті до 300 м і рухаючись зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Коли дрон атакує ціль, ця швидкість зростає до 150 кілометрів на годину. Безпілотник також може бути оснащений вибуховою або термобаричною боєголовкою, а атаку на задану ціль завжди проводить оператор, який може спілкуватися з безпілотником на відстані 30 км. Система також оснащена модулями керування, які дозволяють повністю автоматизувати більшість етапів польоту та підтримують оператора на етапі наведення на ціль.

Безпілотник доступний у формі рюкзака, його можуть носити самі солдати , його також можна легко встановити на автомобіль чи броньовану машину.