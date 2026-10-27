Xiaomi випустила Smart Band 11 з NFC у Європі: скільки коштує новий фітнес-браслет

Компанія Xiaomi розпочала європейські продажі фітнес-браслета Smart Band 11. Покупцям запропонували дві версії пристрою, одна з яких підтримує безконтактну оплату через NFC.

Приблизно через півтора місяця після презентації в Китаї Xiaomi Smart Band 11 з’явився на європейському ринку. Першою країною, де стартували продажі, стала Іспанія. Цього разу виробник запропонував не лише стандартну модифікацію, а й версію з NFC, яка дозволяє оплачувати покупки безпосередньо з браслета без використання смартфона.

Зовні новинка майже не відрізняється від попереднього покоління, проте отримала кілька технічних покращень. Серед них — яскравіший дисплей, тонший корпус і розширені можливості моніторингу фізичної активності. Водночас європейська вартість пристрою виявилася вищою, ніж у попередника.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Що пропонує Xiaomi Smart Band 11

Фітнес-браслет оснащений 1,72-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 212 × 520 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Пікова яскравість екрана досягає 2000 ніт, що має покращити читабельність інформації на сонці. Товщина корпусу без урахування виступу датчиків становить 9,99 мм, а захист за стандартом 5ATM дозволяє використовувати пристрій під час плавання.

Smart Band 11 підтримує понад 150 спортивних режимів, безперервне вимірювання пульсу, контроль насичення крові киснем, відстеження рівня стресу та аналіз сну. Серед додаткових можливостей — оцінювання варіабельності серцевого ритму під час сну. Водночас вбудованого GPS-приймача немає, тому для точного запису маршруту тренувань знадобиться підключений смартфон.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 233 мАг. Стандартна версія, за заявою Xiaomi, здатна працювати до 21 дня без підзарядки, тоді як модифікація з NFC — до 18 днів. Однак ці показники стосуються полегшеного сценарію використання. За звичайної експлуатації виробник заявляє близько 10 днів роботи, а з постійно увімкненим дисплеєм Always-On Display автономність скорочується приблизно до шести днів.

Скільки коштує новинка та чи працюватиме NFC в Україні

У європейському магазині Xiaomi встановили такі ціни:

Xiaomi Smart Band 11 — 59,99 євро, або приблизно 3 060 грн.

— 59,99 євро, або приблизно 3 060 грн. Xiaomi Smart Band 11 NFC — 79,99 євро, або близько 4 080 грн.

Порівняно з попереднім поколінням базовий Smart Band подорожчав на 10 євро. Для європейського ринку доступні чорний, сріблястий та рожевий варіанти корпусу.

Головною відмінністю дорожчої версії стала підтримка Xiaomi Pay. Вона дозволяє додавати сумісні банківські картки та оплачувати покупки через NFC-термінали. Проте можливість використання цієї функції залежить від країни, банку та підтримуваних платіжних сервісів. Xiaomi поки не уточнила повний перелік банків, які працюватимуть із новим браслетом, тому власникам українських карток варто перевірити сумісність перед покупкою.

Наразі виробник не оголосив офіційних цін і дати початку продажів Xiaomi Smart Band 11 в Україні. Також невідомо, чи буде версія з NFC офіційно представлена на українському ринку.