Radeon RX 6600 XT чи GeForce RTX 2070 Super: яка відеокарта краща в 2021 році?

Ютубер вирішив з’ясувати, яка відеокарта краще підходить для ігор в реаліях сьогоднішнього дня. Він порівняв актуальну, але бюджетну Radeon RX 6600 XT з однією з найдорожчих відеокарт минулого покоління від Nvidia. Йдеться про GeForce RTX 2070 Super. Хто кого?





Тестування проводилося на ПК з процесором Intel Core i7-10700K, 32 ГБ оперативної пам’яті і твердотілим накопичувачем ємністю 1 ТБ. За безперебійне живлення відповідаf блок потужністю 850 Вт, а за охолодження процесора – кулер Corsair iCue H150i RGB PRO.

Результати тестування такі:

Watch Dogs Legion – 55 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 60 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 55 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 60 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Shadow of the Tomb Raider – 85 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 92 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 85 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 92 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Assassin’s Creed Valhalla – 75 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 66 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 75 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 66 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Resident Evil Village – 167 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 160 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 167 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 160 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Hitman 3 – 81 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 91 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 81 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 91 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Cyberpunk 2077 – 40 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 44 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 40 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 44 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Horizon Zero Dawn – 71 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 67 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

– 71 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 67 кадрів в секунду (RTX 2700 Super). Red Dead Redemption 2 – 67 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 70 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).

Різниці практично немає. Продуктивність приблизно однакова. Так що брати потрібно ту карту, яка сьогодні обійдеться вам в менші гроші.