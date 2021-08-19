Radeon RX 6600 XT чи GeForce RTX 2070 Super: яка відеокарта краща в 2021 році?
Ютубер вирішив з’ясувати, яка відеокарта краще підходить для ігор в реаліях сьогоднішнього дня. Він порівняв актуальну, але бюджетну Radeon RX 6600 XT з однією з найдорожчих відеокарт минулого покоління від Nvidia. Йдеться про GeForce RTX 2070 Super. Хто кого?
Тестування проводилося на ПК з процесором Intel Core i7-10700K, 32 ГБ оперативної пам’яті і твердотілим накопичувачем ємністю 1 ТБ. За безперебійне живлення відповідаf блок потужністю 850 Вт, а за охолодження процесора – кулер Corsair iCue H150i RGB PRO.
Результати тестування такі:
- Watch Dogs Legion – 55 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 60 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Shadow of the Tomb Raider – 85 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 92 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Assassin’s Creed Valhalla – 75 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 66 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Resident Evil Village – 167 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 160 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Hitman 3 – 81 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 91 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Cyberpunk 2077 – 40 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 44 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Horizon Zero Dawn – 71 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 67 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
- Red Dead Redemption 2 – 67 кадрів в секунду (RX 6600 XT), 70 кадрів в секунду (RTX 2700 Super).
Різниці практично немає. Продуктивність приблизно однакова. Так що брати потрібно ту карту, яка сьогодні обійдеться вам в менші гроші.
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