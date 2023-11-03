Маск заявив, що штучний інтелект звільнить людей від необхідності працювати

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, що штучний інтелект з часом звільнить людей від необхідності працювати. Про це повідомляє газета The Telegraph.

“Настане момент, коли робота стане не потрібна, ви зможете працювати, тільки якщо захочете, для особистого задоволення”, – сказав він.

Британський прем’єр із цим не погодився, вважаючи, що “робота надає людям сенс”.

Крім того, підприємець закликав Сунака вводити податкові пільги для бізнесменів у Великій Британії для їхньої стимуляції до створення нових інноваційних компаній у сфері технологій.

Напередодні Маск заявляв, що штучний інтелект є потенційною загрозою існуванню людства. За його словами, зараз уперше за всю свою історію воно зіткнулося з такою ситуацією, коли щось стає розумнішим за найінтелектуальнішого з людей.

До цього він же говорив, що людству можна довіряти його новій компанії з розробок у галузі штучного інтелекту. Маск уточнював, що метою компанії є “створення хорошого ШІ, який би відчував максимальну цікавість і прагнув істини”.