Маск заявив, що штучний інтелект звільнить людей від необхідності працювати

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, що штучний інтелект з часом звільнить людей від необхідності працювати. Про це повідомляє газета The Telegraph.
“Настане момент, коли робота стане не потрібна, ви зможете працювати, тільки якщо захочете, для особистого задоволення”, – сказав він.
Британський прем’єр із цим не погодився, вважаючи, що “робота надає людям сенс”.
Крім того, підприємець закликав Сунака вводити податкові пільги для бізнесменів у Великій Британії для їхньої стимуляції до створення нових інноваційних компаній у сфері технологій.
Напередодні Маск заявляв, що штучний інтелект є потенційною загрозою існуванню людства. За його словами, зараз уперше за всю свою історію воно зіткнулося з такою ситуацією, коли щось стає розумнішим за найінтелектуальнішого з людей.
До цього він же говорив, що людству можна довіряти його новій компанії з розробок у галузі штучного інтелекту. Маск уточнював, що метою компанії є “створення хорошого ШІ, який би відчував максимальну цікавість і прагнув істини”.
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