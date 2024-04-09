Xiaomi вводить у світ магію: нові гаджети у стилі Гаррі Поттера – Redmi Turbo 3 і Redmi Pad Pro

Компанія Xiaomi анонсувала смартфон Redmi Turbo 3 і планшет Redmi Pad Pro, виконані в стилі Гаррі Поттера. Фотографії гаджетів на своїй сторінці в китайській соціальній мережі Weibo опублікував президент Xiaomi Лу Вейбін.

Повноцінна презентація смартфона і планшета, зокрема у звичайному дизайні, відбудеться 10 квітня. Проте вже зараз компанія оголосила, що пристрої вийдуть в ексклюзивному варіанті під назвою Harry Potter Edition.

Минулого року компанія вже випускала Redmi Note 12 Turbo в дизайні, натхненному Гаррі Поттером. За опрацювання зовнішнього вигляду смартфона і аксесуарів до нього відповідали близько 100 фанатів франшизи. Як зазначає Вейбін, планшет стане першим в історії пристроєм у своїй категорії, який виходить у колаборації з популярною серією про чарівників.

Смартфону Redmi Turbo 3 приписують субфлагманський чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, основну камеру на 200 Мп і OLED-екран із частотою оновлення зображення 120 Гц. Планшет Pad Pro отримає великий 12,1-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2,5K і частотою 120 Гц, а також процесор Snapdragon 7 Gen 2.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi відмовляється від підтримки понад 30 популярних смартфонів.