Українцям пояснили, з яким екраном найкраще купувати телевізор: OLED чи QLED

На ринку сьогодні представлені моделі телевізорів з матрицею OLED і QLED. Але яка з них для яких цілей краще підходить?

Перш за все, потрібно відзначити, що OLED-екрани відрізняються тим, що для них не потрібне зовнішнє підсвічування – пікселі світяться самі. За рахунок цього досягається високий рівень яскравості та контрастності, природний чорний колір.

Проте у OLED-дисплеїв є кілька мінусів. Це висока ціна, підвищене енергоспоживання (порівняно з QLED-дисплеями), проблема вигоряння пікселів.

У екранів з QLED-технологією є різні типи підсвічування. Серед них – Direct LED, Mini-LED, Micro-LED. Найдешевші моделі мають дисплеї з Direct LED. Недолік цього підсвічування полягає в нерівномірному освітленні матриці, наявності засвітів.

Загалом же телевізори з OLED-дисплеями дають більш реалістичну і живу картинку, ніж екрани з QLED. Також багато OLED-моделей мають яскравість 500-800 ніт, тобто майже не поступаються QLED.

З переваг QLED-дисплеїв можна виділити довговічність, високу яскравість, наявність бюджетних моделей телевізорів з цією технологією.