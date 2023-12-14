Pro не буде: Xiaomi залишить фанатів без флагманів

Нещодавно компанія Xiaomi представила флагманські смартфони Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro в Китаї, однак, на світові ринки вийде тільки одна модель.

За даними порталу Xiaomiui, компанія запланувала глобальний реліз на січень 2024 року, але в журналах розробників немає ні слова про оптимізацію ПЗ для Xiaomi 14 Pro. Інсайдери зазначають, що Xiaomi активно працює над глобальною версією HyperOS тільки для базової версії Xiaomi 14.

Остання внутрішня тестова збірка HyperOS для Xiaomi 14 з’явилася ще два місяці тому, а для моделі Xiaomi 14 Pro вона так і не вийшла.

Передбачається, що замість Xiaomi 14 Pro бренд зосередиться на новій моделі Xiaomi 14 Ultra, яка доповнить Xiaomi 14.

Нагадаємо, що після останнього оновлення ряд смартфонів Xiaomi працюють з помилками.